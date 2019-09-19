1.5 milyon cinsel içerikli ilaç hammaddesi çıktı “Kullanıcıyım” dedi

İstanbul’da polis ekiplerinin bir eve düzenlediği baskında 1,5 milyon adet cinsel içerikli hap yapacak ham madde ele geçirildi. Gözaltına alınan Mehmet E. polislerin 'Bunlar ne?' sorusuna 'Kullanıcıyım' yanıtı vermesi ise şaşkınlık yarattı.

Operasyon, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, Mehmet E. isimli kişinin yurt dışından kaçak olarak cinsel içerikli ilaç getirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Mehmet E. teknik ve fiziki takiple izlemeye alındı. Çalışmaların ardından, savcılık talimatıyla şüphelinin Büyükçekmece'deki evine baskın düzenlendi.

‘KENDİM KULLANACAKTIM' DEDİ

Mehmet E. gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda 825 adet cinsel içerikli hap ve 58 kilo ‘Sildenafil' ile ‘Tadafil' ele geçirildi. Polisin ele geçirdiği “Sildenafil” ve “Tadafil” ile cinsel içerikli 1 buçuk milyon hap yapılabileceği belirtildi.

Mehmet E., Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Mehmet E., polisin 58 kiloluk cinsel içerikli ilaç hammaddesini ne yapacaktın” sorusuna “Kullanıcıyım. Kendim kullanacaktım yani” dediği öğrenildi.

