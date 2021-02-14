1 çocuk, 1 bilgisayar kampanyası ÇYDD ile daha da büyüdü

Babası Erzurumlu annesi ise İstanbullu olan Alya Erzurumlu (17), ABD'de doğup büyüse de Türkiye'den hiç kopmamış. Anne ve babası önce Almanya'ya, 1999'da ise ABD'ye yerleşmiş. Babası Tamer Erzurumlu da her yaz mutlaka Türkiye'ye gelip vakit geçirdiklerini söylüyor. Alya, evde hep Türk haberlerinin izlendiğini ve pandemi sürecinde online eğitim için öğrencilerin bilgisayara ihtiyaç duyduğunu görünce babasıyla harekete geçtiklerini anlattı. Babasının “OneChildOneComputer” (Bir Çocuk Bir Bilgisayar) isimli bir web sitesi kurarak Türkiye'deki ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar alabilmek için başlattığı kampanya ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) ulaşıp ihtiyaç haritası belirlendi. Çok sayıda öğrencinin online eğitim için bilgisayara ihtiyacı olduğu görüldü.

40 BİN DOLAR TOPLANDI

Site üzerinden online davetler, konserler düzenlenerek Alya ve babasının açtığı ‘Bir çocuk bir bilgisayar' kampanyası ile ABD'den, Kanada'dan ve birçok ülkeden bağışlar yapılarak Mart 2020'den bugüne 40 bin dolar toplandı. İhtiyaç sahibi öğrenciler için 250 yeni bilgisayar alındı. Bilgisayarlarına kavuşan öğrenciler ABD'deki Alya'ya teşekkür mektupları yolladı. O mektuplarda eğitimlerine internetten devam etmek zorunda olup bilgisayarı olmadığı için eğitimi yarıda kalan öğrencilerin duyduğu sevinç yazılıydı. Binlerce kilometre uzaktan ülkesindeki çocukların eğitimine katkı için çabalayan Alya “Eğitim eşitliğine bir adım atmış olmak büyük mutluluk. Hedefimiz ÇYDD'ye daha çok bilgisayar ulaştırabilmek. Ülkemi ve İstanbul'u çok seviyorum” dedi.

MÜZAYEDE 21 ŞUBAT'TA

Projenin Türkiye ayağını ise Açı Lisesi'nde okuyan öğrenciler üstlendi. 16 yaşındaki Yasmin Tara Akın ve öğrenciler, Kasım 2020'de dahil oldukları Bir Çocuk Bir Bilgisayar projesi için ÇYDD'nin kuruluş yıldönümü olan 21 Şubat'ta internet üzerinden büyük bir müzayede yaparak elde edilecek gelirle bilgisayar alacak. Müzayedede ünlü sanatçıların proje için bağışladığı sanat eserleri yer alacak. “Sanatla Paylaş” isimli müzayede online gerçekleşecek ve bir hafta boyunca açık kalacak. Lise öğrencisi Yasmin Akın da ihtiyaç sahibi çocuklara bilgisayar alınması için herkesi destek vermeye çağırdı.

10 BİN ÖĞRENCİMİZİN YÜZDE 60'ININ CİHAZI YOKTU

21 Şubat'ta 31. kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan ÇYDD pandemi sürecinde 10 bin bursiyer öğrenciye anket uyguladı. Öğrencilerin yüzde 60'ının online eğitim alabilmek için herhangi bir cihazı olmadığı tespit edildi. Harekete geçen ÇYDD yönetimi gerekli izinleri alarak bağış kampanyası başlattı. Liseli kızlara tablet, üniversiteli gençlere ise bilgisayar olmak üzere 2 bin 500 cihaz alınıp her bir öğrenciye bulundukları şehir ve köylere kargo ile yollandı.

Hedeflerinin 6 bin öğrencilerine cihaz desteği sağlamak olduğunu belirten ÇYDD Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, “salgın öğrenme yoksulluğunu da getirdi” diyerek şu bilgileri paylaştı: “Salgın ile birlikte yoksulluk kavramına öğrenme yoksulluğu da eklendi, devlet okullarında okuyan çocuklarımızın büyük bir çoğunluğu EBA'ya ulaşamadı.

Dayanışma, iş birliği, sosyal destek çok önem kazandı. Efsane Genel Başkanımız Türkan Saylan bize sorunun değil çözümün bir parçası olmayı öğretti. Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime ulaşamıyor, bu duruma çözüm bulmak şart. Uzaktan eğitim başlayınca, tablet ya da bilgisayarı olmayan öğrenciler zor duruma düştüler. İlk başka öğrencilere kendimiz, çevremiz desteği ile bilgisayar sağlayabildik. Cihaz isteyen öğrenci sayısı artınca bu konuyu projelendirip bağış toplama izni için başvurduk.

4 Ağustos 2020'de izin çıktı, kampanyalar yaptık, bağışlanan miktarlar ile liseli kızlarımıza tablet, üniversite öğrencilerine bilgisayar olmak üzere 2500 cihaz alabildik. ABD'de yaşayan Alya kızımız ve babası ile de bu süreçte tanıştık. Liseli bir genç kızın çabasına hayran kaldık. Her bir öğrenciye kargo ile cihazlarını gönderirken içine yazdığım mektubu koyduk. Onlara sadece ders için kullanmamalarını, aynı zamanda dünyayı tanımalarını kendilerini geliştirmelerini istedik. Onlar da bana mektup yazıp sevinçlerini ifade ettiler.”