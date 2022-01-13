1 dekarla başladığı aloe vera üretiminde rekor kazanç sağladı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 1 dekar alana diktiği aloe vera bitkisini 125 dekara çıkaran Cemal Erbay, Türkiye'deki en büyük aloe vera kapasitesiyle üretim yapıyor.

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Standart boyut

Turizm sektöründe faaliyet gösterirken, aloe vera bitkisiyle yurt dışında tanışan Cemal Erbay, taleplere yetişebilmek adına hedeflerinin 5 bin dekarda aloe vera yetiştirmek olduğunu ve ilk hasatlardan 15-20 milyon TL kazanç beklediklerini söyledi.

Cemal Erbay, “Hindistan, Amerika, Brezilya ve Meksika’da üretim alanlarını gördükten sonra Türkiye’de modellemesini yapmak için bir girişimde bulundum. 5 buçuk yılın 3 buçuk yılı Ar-Ge çalışmalarıyla geçti. Bu bitkiyi ülkemizde iklim şartlarımızda aynı kalitede hammaddeyi üretebilir miyiz diye çalışmalar yaptık. Denemeler sonrasında en kaliteli jeli oluşturabilecek ortamı sağladık. Şimdi hammadde üretiyoruz” dedi.

125 DEKAR ALANDA ÜRETİM

125 dekar alanda üretim yaptıklarını kaydeden Erbay, sözlerine şöyle devam etti:

“Öncelikle ürettiğimiz hammadde, yaprak içi jeli. Aloe vera bitkisini talep eden sektörler içinde kozmetik başı çekiyor. Sağlık sektörü, gıda takviyeleri, içecekler ve bununla beraber temizlik ve bakım ürünleri son zamanlarda yumuşatıcılar, kâğıt mendiller, yastıklar, yorganlar gibi ürünlerde de kullanılıyor. Hindistan’da geliştirilen doğa dostu bio pil üretimi yapıldı. Bizim de kendi bünyemizde jel akü çalışmalarımız var. Sektörü çok geniş. Bazı hekimler aloe vera bitkisinden suni damar üretimi konusunda Amerika’da çalışmaların başladığını bile söylüyor.”

“Bir dekarda 3 bin 600 tane bitkimiz oluyor. 12 ay sonra yaptığımız hasatlarda ilk yıl içerisinde 4 defa hasat gerçekleşiyor. İlk yıl hasatımız 6 tonla başlıyor, bitki büyüdükçe yaprak ağırlığı arttıkça tonaj artıyor.”

15-20 MİLYON KAZANÇ BEKLENTİSİ

Bu yıl 15-20 milyona yakın kazanç beklediklerini belirten Erbay, “Aloe vera hammadde satışlarımız 8 euro’dan başlıyor. Bu sene 15- 20 milyon civarında kazanç bekliyoruz. Şu an yurt içi satışlarımız yapılıyor. Dünyada ciddi bir pazar var. Türkiye olarak ne kadar çok üretirsek Avrupa pazarına girmemiz söz konusu. 5 buçuk yıl önce bir dekarda başlayıp şu an 125 dekara ulaştık. Hedefimiz 5 bin dekarda üretim yapmak” ifadelerini kullandı. (İHA)