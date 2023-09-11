1 milyonun sahibi Rabia Birsen Göğercin’in memleketinde büyük sevinç

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında büyük ödül olan 1 milyon lirayı kazanan Rabia Birsen Göğercin'in memleketi Konya'nın Hüyük ilçesinde sevinç yaşanıyor.

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Konya’nın Hüyük ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Rabia Birsen Göğercin’in, ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasında 1 milyon liralık soruyu doğru cevaplaması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Rabia Göğercin’in başarısı memleketinde de sevinçle karşılandı.

“GURUR DUYUYORUZ”

Pınarbaşı Mahallesi’nde yaşayan yengesi Aysun Göğercin, “Kızımızla gurur duyuyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Çok mutlu olduk. Hepimizi sevindirdi. Kazandığı parayı da güle güle harcasın” dedi.

Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Mustafa Sözeri de “Kızımızın yarışmayı kazanmasına çok sevindik. Rabia ve ailesi yazın köye gelir, çilek toplar, akraba ziyareti yapar. Tüm köy halkı inanılmaz mutlu olduk. Çok sevindik. Kızımızla gurur duyduk. Başarılarının devamını dileriz” ifadelerini kullandı.

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