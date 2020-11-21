1 tane aldı, 15 gün sonra 4 tane oldu

Gölce Mahallesi’nde hayvan alım satımı yapan Mesut Akıncı, 15 gün önce bir inek satın aldı.

Mesut Akıncı’nın çağırdığı veteriner hekim, ineğin hamile ve doğumunun yakın olduğunu söyledi.

Önceki gün doğum sancısı tutan inek için tekrar veteriner hekim çağırıldı. Uzun uğraş sonucu doğum başarılı bir şekilde gerçekleştirilirken, inek tek batında üçüz doğurdu.

“ÇOK MUTLUYUM”

Üçüz buzağıları olan Mesut Akıncı, “İneğimiz doğumunu yaptı ve üçüz oldu. Hayvanlarımız sağlıklı, şu anda bundan dolayı çok mutluyum” diye konuştu.