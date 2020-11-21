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1 tane aldı, 15 gün sonra 4 tane oldu
1 tane aldı, 15 gün sonra 4 tane oldu
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Mesut Akıncı'nın 15 gün önce satın aldığı inek, üçüz doğurdu.
Yaşam 21 Kasım 2020 - 14:39

Gölce Mahallesi’nde hayvan alım satımı yapan Mesut Akıncı, 15 gün önce bir inek satın aldı.

Mesut Akıncı’nın çağırdığı veteriner hekim, ineğin hamile ve doğumunun yakın olduğunu söyledi.

(FOTO: DHA)

Önceki gün doğum sancısı tutan inek için tekrar veteriner hekim çağırıldı. Uzun uğraş sonucu doğum başarılı bir şekilde gerçekleştirilirken, inek tek batında üçüz doğurdu.

(FOTO: DHA)

“ÇOK MUTLUYUM”

Üçüz buzağıları olan Mesut Akıncı, “İneğimiz doğumunu yaptı ve üçüz oldu. Hayvanlarımız sağlıklı, şu anda bundan dolayı çok mutluyum” diye konuştu.

Son güncelleme: 14:43 - 21.11.2020
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