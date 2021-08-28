1 TL ile 100 kilometre giden araç yaptılar

Trabzon'un Of ilçesinde meslek lisesi öğrencileri 8 ayda yaptıkları 120 kilo ağırlığındaki elektrikli araç, 1 TL'ye 100 kilometre gidebiliyor.

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2021 Teknofest Liseler Arası Elektrikli Araçlar yarışması için kolları sıvayan Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 8 ay gibi kısa bir sürede gece gündüz çalışarak elektrikli araç yapmayı başardı.

Yaptıkları hesaplamalara göre bir dolu şarjla elektrikli araçları 100 kilometre gideceğini belirten öğrenciler bunun karşılığında 1 TL’lik enerji harcandığını dile getirdi.

7 kişilik bir öğrenci grubu ile yaptıkları ”Simurg’ isimli araçla Teknofest eleme turlarını geçen öğrenciler, 31-Ağustos-5 Eylül arasında Teknofest Liseler Arası Elektrikli Araçlar yarışmasına katılacak.

Türkiye’de 40 lisenin katıldığı yarışmada ‘Simurg’ takımı, araçlarının hafif olması ve daha fazla mesafe katedebilme özelliğini avantaj olarak kullanacak.

“AĞIRLIĞIMIZIN AZ OLMASI AVANTAJIMIZ”

Makine Teknoloji Öğretmeni Fatih Mehmet Aydın, aracın teknik özellikleri hakkında bilgi verdi:

* Teknofest tarafından 31-Ağustos-1 Eylül arasında İzmit’te yapılacak yarışmalara katılacağız. Bu yarışmada Trabzon’u temsil eden tek okul biziz. Türkiye genelinde 40 araç lise seviyesinde bu yarışmalara katılacak. Biz de bu 40 araçtan birisi olacağız.

* Aracımızın motoru 2 bin watt. Hub motor olarak biliniyor. 2 bin 500 wattlık bir bataryası mevcut. Bir motor sürücüyle aracımızı hareket ettireceğiz. Elektrik aksamı aracın içerisinde bir ağ gibi her tarafa yayılmış durumda.

* Elektronik kartlarımızla beraber aracımızın hızını, motorumuzun ve bataryamızın sıcaklığını, bataryadan çektiğimiz enerji miktarını aracımızın üzerindeki bir ekrandan görebileceğiz. Ekranı sayesinde şoförümüz direkt müdahale edebilecek.

* Aracımızın kasası ve şasisi karbonfiberden oluşuyor. Karbon fiber olduğu için çelikten üç kat daha dayanıklı. Aracımız bütün aksamıyla 120 kilo civarında ağırlığa sahip. Ağırlığının az olması yarışmada bizi avantajlı konuma getirecektir.

* Öğrencilerimiz yaptığı testlerde yarım saatte 4 wattlık enerji harcaması tespit ettiler. Bundan yola çıkarak bataryamızın bir saatlik şarjıyla motorumuzun 25 kilometre yol gidebileceğini hesap ediyoruz. Tam bir şarjla da 100 kilometre gidebiliyor. Bu da gösteriyor ki 1 TL ile 100 kilometre yolu gidebileceğiz. (İHA)