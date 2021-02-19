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1 yıldır işsiz olan müzisyen intihara sürüklendi

Pandemi yasakları kapsamında mekanların kapalı olması nedeniyle 1 yıldır işsiz olan İzmirli müzisyen Mert El, geçim sıkıntısı nedeniyle intihara sürüklendi. Kafe-Bar Çalışanları Dayanışması, "Çağrılarımızı duymayan yöneticiler, intiharların sorumlusudur" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:33, 19/02/2021
Hayat HaberleriYaşam
1 yıldır işsiz olan müzisyen intihara sürüklendi

İzmir’de çeşitli mekanlarda perküsyon çalarak geçimini sağlayan genç müzisyen Mehmet Mert El, geçim sıkıntısı nedeniyle intihar etti. Mert El’in pandemi yasakları nedeniyle mekanlar kapalı olduğu için 1 yıldıır işsiz olduğu belirtildi.

İntiharı duyuran Kafe-Bar çalışanları Dayanışması, Twitter hesabından “İzmir’de bir müzisyen arkadaşımız geçinemediği için intihar etti. Perküsyon çalarak geçinen Mehmet Mert El, mekanlar kapalı olduğu için bir yıldır işsizdi. Aylardır mekanların açılması ve işsiz kalanlara destek verin çağrımızı duymayan yöneticiler, intiharların sorumlusudur” mesajı yayınladı.

İzmir Müzisyenler Derneği de Mehmet Mert El’in ardından şu açıklamayı yaptı:

“Sevgili yol arkadaşımız, dostumuz, canımız, üyemiz, perküsyon çalarak geçimini sağlayan müzisyen Mehmet Mert El , bugün 17.30 sularında maalesef canına kıydı…”

“1 yıldır işsiz olan arkadaşımız, bir süredir psikolojik olarak sıkıntı yaşadığı bir döneme girmişti.”

“Yaşamını dönüştürmek, değiştirmek, daha iyi bir insan olmak için çaba harcayan, kendisiyle uğraşan, dayanışmacı ve paylaşımcı, özverili ve fedakar, emekçi bir dostumuzdu.”

“İzmir Müzisyenler Derneği’nin toplumsal dayanışma etkinliklerine gönüllü gelirdi, yoksul insanlar, mülteciler, çocuklar, depremzedeler için yürüttüğümüz yardımlaşma faaliyetlerinde eşya taşır, dağıtımlara yardım eder, gönlünden ve yüreğinden verirdi.”

“Bizim için çok büyük bir kayıp. Çok üzgünüz.”

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Yayınlanma Tarihi:14:29,