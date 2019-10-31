Hediye almak her zaman size zor gelebilir. Karşınızdaki kişiyi çocuk veya yetişkin tam olarak tanımıyor olabilirsiniz ayrıca nelerden hoşlandığı hakkında da hiçbir fikriniz olmayabilir. Örneğin; 10-15 yaşındaki çocuklar oldukça seçici olabilir. Peki, 10-15 yaş kız ve erkek çocuklara ne hediye alınır? Sevilen hediye seçenekleri…

Özellikle 10-15 yaşındaki kız ve erkek çocukları için alınabilecek çok çeşitli seçenekler olduğu için de hediye almak size biraz karmaşık gelebilir.Ancak, ne istediklerini bildikleri ve muhtemelen ihtiyaçlarını önceden belirleyeceğiniz için hediye almak böylelikle kolaylaşabilir. Kız çocukları için en son kıyafetler, makyaj ve trend ürünler genellikle onlara çekici gelebilir. Aynı şekilde erkek çocukları için en moda gömlekler, pantolon v.s satın alabilirsiniz. İşte yaşına göre çocuklara alabileceğiniz hediye seçenekleri…

10-12 YAŞ ÇOCUKLAR İÇİN HEDİYE SEÇİMİ

Bu yaşlardaki çocuklar artık çocukluktan çıkmaya başlarlar. Kendilerini de çocuk gibi hissettirecek her şeyden uzaklaşabilirler. Bu nedenle onlara kendilerini çocuk gibi hissettirmeyecek hediyeler seçebilirsiniz. Giyim eşyaları, puzzle, sevdikleri yazarların kitapları gibi hediyeler bu yaştaki çocuklar için uygundur.

13-15 YAŞ HEDİYE SEÇİMİ

13-15 yaşlarına gelindiğinde artık çocukluktan soyutlanarak gençliğe adım atmaya başlarız. Bu yaşlarda tüm çocuklar arkadaşlarıyla birlikte uzun vakitler geçirmekten hoşlanır ve kendi zevkleri vardır. Teknolojik aletler bu yaştaki çocuklar için en dikkat çekici hediyelerden olabilir. Kız ve erkek çocukları için şapka, saat kullanabilecekleri takı vb. hediyeler alabilirsiniz. Eğer çocuk futbol ile ilgileniyorsa futbol topu, krampon hediye edebilirsiniz. Kız ve erkek her ikisi için de bisiklet, kaykay veya scooter gibi eğlenceli seçimler onları mutlu edebilir.