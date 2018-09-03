10 bin kişi kokteyle ve müziğe doydu
Kokteyl meraklısı yaklaşık 10 bin kişiyi KüçükÇiftlik Park'ta ağırlayan festivale, Özge Ulusoy, Seçkin Piriler ve birçok ünlü isim katıldı. Hey Douglas!, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Jabbar, Santi&Tuğçe, Light in Babylon, Turkish Edits ve Soul Revenue performanslarının renklendirdiği festivalde, ödüllü miksolojist ve gurmelerin, eğitici-eğlenceli atölyeleri, bağımsız butiklerin özenli tasarımları ile Istanbul Cocktail Festival katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı.