10 bin kişi kokteyle ve müziğe doydu

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Kokteyl meraklısı yaklaşık 10 bin kişiyi KüçükÇiftlik Park'ta ağırlayan festivale, Özge Ulusoy, Seçkin Piriler ve birçok ünlü isim katıldı. Hey Douglas!, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Jabbar, Santi&Tuğçe, Light in Babylon, Turkish Edits ve Soul Revenue performanslarının renklendirdiği festivalde, ödüllü miksolojist ve gurmelerin, eğitici-eğlenceli atölyeleri, bağımsız butiklerin özenli tasarımları ile Istanbul Cocktail Festival katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı.