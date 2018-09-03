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10 bin kişi kokteyle ve müziğe doydu
10 bin kişi kokteyle ve müziğe doydu
İstanbul Cocktail Festival, 10 bin kişiyi ağırladı. Festivalde çeşitli kokteyller ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, alternatif sahnenin önemli isimleri de sahne aldı. 
Yaşam 3 Eylül 2018 - 12:29

Kokteyl meraklısı yaklaşık 10 bin kişiyi KüçükÇiftlik Park'ta ağırlayan festivale, Özge Ulusoy, Seçkin Piriler ve birçok ünlü isim katıldı. Hey Douglas!, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Jabbar, Santi&Tuğçe, Light in Babylon, Turkish Edits ve Soul Revenue performanslarının renklendirdiği festivalde, ödüllü miksolojist ve gurmelerin, eğitici-eğlenceli atölyeleri, bağımsız butiklerin özenli tasarımları ile Istanbul Cocktail Festival katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı.

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