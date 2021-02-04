10 bin liraya aldı, 250 bine satmadı

Siirt’te 20 yıldır oto sanayi ustası olan Ferhat Tekin, çürümeye terk edilmiş 1990 model hurda aracı görünce 10 bin liraya satın aldı. Aracı baştan sona yenileyerek 50 bin lira masraf eden Tekin, aracı yürür duruma getirdi. Daha sonra özenle bakımları yapılan 31 yaşındaki araç, rengi ve görselliği ile herkesin dikkatini çekmeye başladı.

“SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUM”

Aracıyla her gün ilgilenen Tekin, satması için 250 bin lira teklif edildiği ama kabul etmediğini dile getirdi. Tekin, “Hurdada gördüğüm araba hoşuma gitti, hobi olarak başlayayım dedim. 10 bin liraya aldığım arabaya 50 bin lira harcadım. Aracı baştan sona yeniledim. Şimdi gören çok beğeniyor ve almak istiyor. Arkadaşlarım 250 bin lira verdi ama satmayı düşünmüyorum. Arabamı çok seviyorum” dedi.

Aracı almak için teklifte bulunduğunu belirten Caner Boz adlı müşteri, aracın çok hoşuna gittiğini, almak için teklifte bulunduğunu fakat ustanın aracı satmadığını söyledi. Boz, “Ferhat ustamızın aracını sanayide gördüm. Ustalığını da bildiğim için kendisine bir teklif sundum aracını satın almak istedim ama satmadı” diye konuştu. (İHA)