’10 bin TL fazla’ dedi, eşi için kendisi yaptı

Ordu'da yaşayan Durdu Okur, hastalıkları nedeniyle yürüyemeyen eşinin evden rahat çıkabilmesi için asansör yaptırmak istedi. İstenen 10 bin lirayı fazla bulan emekli marangoz, ahşaptan asansör yaptı. Asansör 500 kilograma kadar yük taşıyabiliyor.

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Ordu’nun Perşembe ilçesine bağlı Çaytepe Mahallesi'nde yaşayan Durdu Okur (68) ile Meryem Okur (67), 45 yıl önce severek evlendi. Şeker hastası olan Meryem Okur’un bir süre sonra hastalığı ilerledi. Son yıllarda Alzheimer ile de mücadele eden ve iki dizinde protez olan kadının ayağında da yaralar oluştu.

4 ay Mersin’deki bir hastanede tedavi gören kadın, evinin merdivenlerini inemeyince 50 yıllık marangoz olan eşi sanatını konuşturarak, karısına ahşaptan motorlu asansör yaptı.

500 KİLOGRAM YÜK TAŞIYABİLİYOR

Görüştüğü ustalardan aldığı 10 bin lira fiyatı fazla bulan emekli marangoz, kolları sıvadı. Elinde bulunan 25 yıllık akasya ağaçlarından asansör yapan Okur, 500 kilogram yük taşıyan bilen bir motor kullandı.

Görenlerin asansörü demir sandığını söyleyen Okur, “Çok şükür hedefime ulaştım, çok da orijinal bir şekilde güzel oldu. ‘Ahşaptan olmaz’ dediler ama benim yaptığım çok da güzel oldu” diye konuştu.

Eşinin 40 senedir şeker hastası olduğunu dile getiren Okur, şunları söyledi:

“Bir yılı aşkında Alzheimer ile mücadele ediyor, beyninde yüzde 30 küçülme oldu. Şu anda kendisine de pek fazla sahip çıkamıyor, iki dizinde de protez var. Yaklaşık 6 ay önce ayağında şeker hastalığından dolayı yara çıktı. 4 ay boyunca Mersin'de hastanede tedavi gördü, şu anda da tedavisi sürüyor. Kendi kendine hareket edemeyen ve merdivenlerden dolayı dışarıya çıkamayan eşim için bir çare bulmak istedim.”

45 yıl önce evliliklerinin aşk ile olduğunu ve halen birbirlerini sevdiğini ifade eden Durdu Okur, “Allah'a şükür olsun eşimin de dışarıya çıkması ve en azından temiz hava alması için bu işi tertipledim. Biz, aşkla severek birbirimizi çok severek evlilik yaptık. Bu zaman içerisinde çok şeylerle karşılaştım ve devam ediyor. Allah kimsenin başına vermesin. Zor durumdayız ama bugünlerimize şükürler olsun” diye konuştu. (İHA)



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