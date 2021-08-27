10 dakikada kurulan kolay mezar

Dededen kalma mermerci Saim Demir, kompozit hazır mezar satmaya başladı. Cam tozundan üretilen kompozit hazır mezarlar 10 dakikada kuruluyor, 90 yıl dayanıyor.

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Standart boyut

Elazığ'ın Kızılay Mahallesi'nde dededen kalan mermercilik mesleğini 21 yıldır devam ettiren Saim Demir, yaklaşık 2 yıl önce kente kompozit hazır mezar getirdi. Yapbozun parçaları gibi birleştirilerek monte edilen ve cam tozundan üretilen kompozit hazır mezarlar, ekonomik, uzun ömürlü, kolay taşınabilir ve kuruluma sahip, sağlam, hafif ve dayanıklı olması özellikleriyle mermer ve betonarme mezarlardan ayrılıyor. Son dönemlerde vatandaşlar tarafından ilgi gören kompozit hazır mezarlara talep arttı. Mermer mezarların fiyatı ile hemen hemen aynı fiyattan alıcı bulan kompozit hazır mezarlara Bingöl ve Malatya başta olmak üzere çevre illerden de talep gün geçtikçe artıyor.

90 YIL ÖMRÜ VAR

Kompozit hazır mezarını Elazığ'a ilk kendisinin getirdiğini belirten Saim Demir, ”Kompozit mezarlarımız elyaf ve cam tozlarından üretilen bir üründür. Bunların 90 yıl ömür garantileri vardır. Kompozit mezarların diğer mezarlara göre dayanıklılığı daha fazladır. Bu mezarlarda çürüme, paslanma ve dökülme gibi sorunlar söz konusu değildir. Avantajlı bir malzemedir. Malzemenin bir diğer özelliği de hafif olmasıdır. Hafif olduğu için zamanla yeri tekrardan düzeltilebilir. Uzak yerlere de rahatlıkla taşınabiliyor. Bu malzemeye ilk parayı da veren biziz. Biz de tutar mı tutmaz mı diye bir risk aldık. Şu anda tutuyor, satabiliyoruz. Malzeme sağlam olduğu için korkusuz bir şekilde üstüne çıkabiliyoruz. Sıkıntı yaşanmıyor, çünkü elyaf ve polyesterden üretiliyor” dedi.

BOL ÇEŞİTLİ

Anıt, kitabe ve mermer olmak üzere üç tip kompozit hazır mezar modelini satışa çıkardıklarını dile getiren Demir, ”Fiyatlarımız 2 bin 750 liradır. Bize yakın olan mezarlıklara da giderek aynı ücrete kurulumu dahi yapıyoruz. Ancak normal satışlarda 2 bin 250 liraya kadar düşüyor. Elimizde mevcut üç modelimiz var. Anıt tipi var, bir modelimiz mermer tipi ve bir diğeri de kitabesi olan farklı bir modelimiz var. İnsanlar bunu alıp çok basit bir şekilde monte edebilir. Ekibin gitmesine ve ekstradan ücret ödenmesine kalmaz” diye konuştu.

Kompozit hazır mezarının diğer mezarlardan farkı ile ilgili de bilgi veren Demir, ”Kompozit mezarının üzerinde durmamın nedeni sağlam olmasıdır. Gelen müşteriye rahatlıkla işi sunabiliyoruz, müşteriler de aldıkları ürünü tek başına götürebiliyor. Onun için farklı bir ürün. Eskiden mezarları betonarmeden yapıyorduk. Malzemenin yüzde yüzü betondan yapıyorduk ve 3-5 yıl arasında betonarmenin dozu etkisini kaybettiği için patlamalar yapıyor. Bunun sonucunda hem kötü bir görünüm oluşuyor hem de insanların cebinden boşu boşuna para çıkmış oluyor” şeklinde konuştu.

İHA



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