10 dil biliyor, 70 ülke gezdi… Şimdi sokakta yaşıyor

Kolombiya’dan Türkiye’ye gelen ve İstanbul’da banklarda yatan 58 yaşındaki Aykan Gözeri’nin hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor.

Corona virüsünün başlarında yaşadığı Kolombiya’da “Nerede ölmek istiyorsun?” diye sorulunca “Memleketimde” diyerek Türkiye’ye gelen Gözeri, 58 yıllık hayatına 70’den fazla ülke sığdırmış.

10 dil bilen ve İsviçre’de tekstil eğitimi alan Gözeri, bir dönem İstanbul’da 150 kişinin çalıştığı çağrı merkezinin de ortaklığını yapmış.

6 aydan fazla İstanbul’da parkların banklarında yatan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Erkek Barınma Evi'ni duyarak Bursa’ya gelen Gözeri’nin tek dileği kış ayından sonra güzel bir iş bulup Türkiye’de hayatını devam ettirmek.

“70 ÜLKE GEZDİM”

Ailesi yurt dışında yaşadığı için küçük yaşında Almanya’ya giden Gözeri, şunları söyledi:

* Babam tekstilci olduğu için ben de tekstil okumak istedim. İsviçre’de tekstil eğitimi almak için oraya gidince ailem de oraya yerleşti. 7 yıl orada yaşadım. Ondan sonra İtalya’ya meslekle ilgili gittim. İki tane üniversite okudum. Bir tanesini söz ettiğim gibi tekstille ilgili diğeri de dillerle ilgili.

* 10 dil konuşabiliyorum. Almancayı çok iyi düzeyde konuşuyorum. Çünkü Almanya’da farklı noktalarda kaldığım için aksanları biliyorum. İsviçre aksanı, sokak aksanı hepsine hakimim. İngilizce, İspanyolca çok iyi. İtalyanca konuşuyorum. Fransızca’nın yanı sıra Tayland ve Filipin dillerini de konuşabiliyorum.

* 70 ülke gezdim. Gezdiğim ülkelerin çoğunda da uzun süreli kaldım. Yaşamları, kültürleri ilgimi çekiyordu. Babam da bana bu konuda imkanlar tanımıştı. Babamla, annemi kaybettim. Babam da 7 dil biliyordu.

“11 ÇOCUĞUM VAR”

* 3 tane Türkiye, 3 Kolombiya, 2 Amerika’da, 2 İsviçre ve Almanya’da çocuklarım var. En son Kolombiya’da yaşıyordum. 2020 yılının başında döndüğümde çocuklarım ufak olduğu için tüm paramı, işimi Kolombiya’da bıraktım.

* Şu an Bogota’da otoparkım var. Ailem işletiyor, her şeyi oraya bıraktım. Corona yüzünden “Nerede ölmek istiyorsun?” diye sorulunca bana ben de “Türkiye’de, memleketimde ölmek istiyorum” dedim. Onlar da uçakla beni Türkiye’ye yolladı. Türkiye ve İsviçre vatandaşlığım var.

“ZAMANINDA GÜZEL PARALAR KAZANDIM”

Zamanında güzel paralar kazandığını belirten Aykan Gözeri, sözlerine şöyle devam etti:

* Türkiye’de, İsviçre’de, İtalya’da paralar kazandım. Türkiye’de turizm sektöründe çalıştım. 1983 yılında Nevşehir’e gittim. Orada turizmin gelişmesine katkılarımız olmuştur.

* Sonra İstanbul’da turizm üzerine çağrı merkezine işçi olarak ilk girdiğimde 9 kişi çalışıyordu. Baktım güzel paralar var. Ben de bir ortakla yer açtım. 150 kişilik çağrı merkezi kurduk. Ortağım sağ olsun bütün paraları indirdi ve ben çırak çıktım.

* Yurt dışında da tekstille ilgili işler yaptım. En son Kolombiya’da otopark kiraladım, onu işletiyordum. Kolombiya’da oranın parası ile haftalık 7 milyon kazanıyordum, çok iyi paraydı. Orada asgari ücret 650 bin iken ben ayda 7 milyon kazanıyordum. 10 kişinin maaşını kazanıyordum. (İHA)