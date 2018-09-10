Hadi ipucu sorusu 10 Eylül: En kalın sesli keman türü hangisidir? Keman türleri…

"Keman türlerinin en kalın seslisi" bu akşam 20:30'da başlayacak Hadi ipucu sorusu oldu. Peki, en kalın sesli keman türü hangisidir? İşte, keman türleri ve 10 Eylül Hadi ipucu sorusu...

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Hadi İnstagram sayfasında günün ipucu sorusunu paylaştı. Keman türleri ile yakından ilgilenen için oldukça kolay olabilen soru birçok kişinin merak konusu olmayı başardı. Peki, Keman türlerinin en kalın seslisi hangisidir biliyor musunuz? İşte, bu akşam 20:30’da başlayacak Hadi bilgi yarışmasının ipucu sorusu olan; keman türlerinin en kalın seslisi…

EN KALIN SESLİ KEMAN

Keman ailesinden olan kontrbas yaylılar grubunun en kalın sesli çalgısıdır. Klasik müziğin yanında özellikle caz, pop ve rock gruplarında kendisine yer bulur.

Kontrbas, keman ailesinden, yaylılar grubunun en kalın sesli çalgısıdır. 4 telli ve 5 telli olmak üzere iki türü bulunur. 5 telli olan kontrbasa senfonik orkestra eserlerinin icrasında sık olarak ihtiyaç duyulmaktadır. Kontrbasın, özel bir tür çelikten yapılmış dört teli vardır. Bunun yanında yalnız bağırsak ya da bağırsak üzerine çelik sargı veya başka yapay malzemeler kullanılarak hazırlanmış teller de bulunabilmektedir. Yay kullanılarak ya da parmaklar yardımıyla çalınır.

Diğer yaylı çalgılardan farklı olarak iki çeşit yay modeli bulunmaktadır. Bunlar Alman ve Fransız olarak adlandırılmaktadır. Alman modelde yay yan taraftan kavranarak tutulurken, Fransız modelde yay yukarıdan tutulur. Ayrıca senfonik orkestraların, caz, pop ve rock müzik topluluklarının ana çalgılarından biridir. Kontrbas, özellikle caz müziğin vazgeçilmez çalgısı olmuştur. Kontrbas Violone adı verilen bir Rönesans çalgısından türemiştir. 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar bir değişim süreci geçirmiştir. 18. yüzyılın ikinci yarısında bugünkü biçimini almıştır. Çok büyütülmüş bir keman görünümündedir. Boyu 1,80 metre, eni 60 cm olan kontrbas bu boyutları nedeniyle ayakta ya da yüksek bir tabureye oturularak çalınır. Bu enstruman için eser yazmış olan bestecilerin başında; K.D.von Dittesdorf, G.B.Vanhal, J.M.Sperger, V.Pichl, A.F.Hoffmeister, G.Bottesini, D.Dragonetti, A.Misek, S.Koussevitzky gelmektedir.

DİĞER KEMAN TÜRLERİ

Keman: Bu ailenin en küçük üyesidir. Keman çalmak için, yere paralel olarak çene ve omuzdan destek alarak sağlam tutulması gerekmektedir. Kemanda perde olmadığı için, çalınması zor enstrüman olarak kabul edilir.

Viyola: Halk dilinde, kemanın bir büyük boyu olarak tasvir edilmektedir. Viyola, daha bas ve daha soft tınılara sahip olması sebebiyle, daha içli/yanık ses elde edildiği gözlemlenmiştir.

Çello: Bu çalgının atası viola da gamba adı verilen 7 adet teli bulunan perdeli bir çalgıdır. Viyolonsel; keman, viyola ve kontrbas ile aynı ailedendir. Keman ile viyolonselin şekilleri büyük oranda birbirini andırsa da boyutları çok farklıdır.Viyolonsel genellikle akustik olarak kullanılan bir enstrümandır. Her mekanda (açık alan,konser salonu,vs) çalınabilir. Karşıdan bakıldığında gövdesinin orta bölümünde bulunan ve el yazısı ile f harfini andıran 2 ses deliği ve eşik (köprü) olarak adlandırılan bir destek bulunur. Yayın tellere teması ile titreşen tellerden çıkan ses, eşik tarafından gövdenin içindeki havayı titreştirerek, içeride dikey olarak bulunan can direğine iletilir ve bu deliklerden geri döner.