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10 liralık mezgit fiyatıyla tezgahların fenomeni

Karadeniz'de hamsi yavaş yavaş azalırken tezgahların gözdesi kilosu 10 TL'ye alıcı bulan mezgit oldu.

Güncellenme: 12:46, 02/03/2021
Hayat HaberleriYaşam
10 liralık mezgit fiyatıyla tezgahların fenomeni

Kısıtlamanın sona ermesi ile birlikte balık tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor.

Hamsi fiyatlarının 15-20 TL arasında değiştiği tezgahların en çok tercih edilen balığı ise 10 TL’den alıcı bulan mezgit oldu. Karadeniz denince akıllara balığın geldiği belirten balıkçılar satışlardan ve ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

Karadeniz’de hamsinin azaldığını ifade eden balıkçı Bülent Çakmak, “Mezgit şuan bol çıkıyor. Boyuna göre kilo fiyatları değişiyor 10-20 TL arasında fiyatları. Hamsi denizde azaldı artık yavaş yavaş kaçıyor. Bu ay sonunda hamsi biter. Şu an en çok satılacak balık mezgit ile barbun. Vatandaş en çok mezgit ile barbunu tercih ediyor. Balık şu an Karadeniz’de bol, fiyatları da uygun. Balık yiyen çok yaşar” dedi.

Tezgahlardaki diğer balıkların fiyatları ise şöyle: Somon 25 TL, alabalık 25 TL, istavrit 25 TL, mezgit 10 TL, barbun 15 TL, hamsi 15-20 TL, tirsi 20 TL, çupra 40 TL ve levrek 40 TL.

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