10 lirayı duyan tezgaha koştu: Kar suyu denize indi balığın lezzeti arttı

Sezonun ilk günlerinde 50 TL olan hamsinin kilosu havaların soğuması ile 10 liraya düşünce vatandaşın yüzü güldü. Düzce’de tezgahların önünde yoğunluk yaşandı.

Düzceli balıkçı Murat Kileci, “Her gün taze taze balık geliyor ve bitiriyoruz. Hamsiyi 10 liraya düşürdüğümüz için yoğun talep var. 1 kilo alacak olan 2-3 kilo alıyor” diye konuştu.

Kar sularının denize akmasıyla balığın lezzetinin de arttığını belirten Kileci, “Denizlerimiz soğudu balığın lezzeti de güzel. Kar suları denize akmaya başladı. Balık lezzetleniyor ve gittikçe daha da güzelleşiyor. İri hamsilerimiz de var. Tabii onun fiyatı değişiyor. Bu dönemde hamsinin ızgarası güzel olur” ifadelerini kullandı. (İHA)