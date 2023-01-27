İstanbul’da dehşet! Payına düşen parayla lüks araç aldı

İstanbul Fatih'te döviz bürosuna gitmek üzere evinden çıkan çalışana silah doğrultarak 386 bin euro ve 98 bin 500 paund gasbeden Emrah T. ile ona yardım eden 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin gasbedilen parayla kendisine lüks araç aldığı öğrenildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fatih’te Mevlanakapı Mahallesi’nde dört gün önce meydana gelen olay şöyle gelişti:

İçinde 386 bin euro ve 98 bin 500 paund olan iki poşet ile evinden çıkan Edip Aydın, Laleli’de bulunan döviz bürosuna gitmek istedi. Aydın’nın yolunu kesen silahlı ve maskeli bir kişi, paraların olduğu poşetleri gasbetti. Bir el ateş eden şüpheli, yakında bekleyen motosikletle kaçtı. Aydın’ın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Aydın’ın ifadesini alıp çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda motosiklet Fatih’te terk edilmiş halde bulundu. Güvenlik kameraları görüntülerinden olayı gerçekleştiren Emrah T. ile ona yardım eden M.B.A, B.G ve B.I olduğu belirlendi. Paraları paylaşıp kaçan dört şüpheli Esenyurt, Küçükçekmece ve Başakşehir’de yapılan operasyonla gözaltına alındı.

LÜKS ARAÇ ALDI

Gasp olayını planlayanlardan şüpheli M.B.A, ilk iş olarak eski aracını sattı. Daha sonra da payına düşen paradan 20 bin euro bozdurarak galeriden lüks araç aldı. Ancak şüpheli, yeni aracına binemeden gözaltına alındı. Operasyon ile lüks araca da el konuldu. Şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 1 milyon 140 bin lira değerinde de döviz ele geçirildi.

8 suç kaydı olan Emrah T. ile olayı planlayan ve yardım eden yine çok sayıda suç kayıtları olan M.B.A, B.G ve B.I İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. (DHA)