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10 yaşında 4 enstrüman çalıyor

Aydın'ın Efeler ilçesindeki 5'inci sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Muhsin Efe Kuşaksız, 3 yaşından bu yana davul, bağlama, kabak kemane ve darbuka çalıyor.

Güncellenme: 10:32, 02/04/2021
Hayat HaberleriYaşam
10 yaşında 4 enstrüman çalıyor

Babası Akın Kuşaksız halk oyunları eğitmeni olan Muhsin Efe Kuşaksız, 3 yaşında davul çalmaya başladı. İnternetten izlediği videolarla da geçen yıl bağlama çalmayı öğrendi. Kabak kemane ve darbuka çalmayı da öğrenen Kuşaksız, şimdi ise piyano öğrenmek istiyor.

Her akşam derslerden kalan zamanlarını enstrüman çalarak geçirdiğini söyleyen Muhsin Efe Kuşaksız, “Enstrümana merakım var. Hiçbirinin kursuna gitmedim” dedi.

Kuşaksız, “İzlediğim videolar sayesinde öğrendim. Bunları çaldığım için kendimle gurur duyuyorum. Şimdiki hedefim piyano ve org öğrenmek” diye konuştu.
(DHA)

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