10 yaşındaki çocuktan heyecanlandıran keşif! Hemen incelemeye aldılar

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 10 yaşındaki bir kız çocuğu, yürürken bir kayanın üzerindeki fosil yapısına benzer dişleri fark etti. Küçük kız babasına kayayı gösterirken durumdan haberdar edilen yetkililer, milyonlarca yıllık fosile benzer yapıyı incelemeye aldı.

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Yunusemre ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi’nde yaşayan 10 yaşındaki Elçin Ercan, babası Taşkın Ercan ve dayısı Engin Karaağaç ile tarlanın kenarında bir kayanın üzerindeki diş yapısını fark etti. Hemen kayanın yanına giden küçük Elçin, dikkatlice baktığında fosil olabileceğini düşünerek babası Taşkın Ercan ve dayısı Engin Karaağaç’a haber verdi.

Kayayı inceleyen baba Taşkın Ercan ve dayı Engin Karaağaç, kayadaki yapının fosilleşmiş bir hayvana ait olabileceği düşüncesiyle yetkililere haber verdi. Kayadaki yapının ne olduğu ise yapılan incelemelerin ardından kesinlik kazanması bekleniyor.

“YÜRÜRKEN DİŞLER DİKKATİMİ ÇEKTİ”

10 yaşındaki Elçin Ercan, “Yürürken dişler dikkatimi çekti ve durdum baktım, ağır olduğu için kaldırmadım. Babam ve dayıma seslenerek bulduğum taşı gösterdim, bunun fosil olabileceğini söyledi” dedi.

Baba Taşkın Ercan ise “Taşı yerinde bir süre inceledik. Eski çağlardan mamut ya da bir file ait olabileceğini tahmin ediyoruz. Üzerinde dişler olan fosil, 25 santimetre uzunluğunda ve 23 santimetre yüksekliğinde, bir dişinin uzunluğu ise 16 santimetre” diye konuştu.

MİLYONLARCA YIL ÖNCE YAŞADIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Öte yandan bulunan parçanın bir fosile ait olabileceği ve milyonlarca yıl önce yaşayan hayvan türlerinin ortaya çıkarılmasında önemli bir keşif yapılabileceği üzerinde duran Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, Yuntdağı bölgesinin kültürel ve arkeolojik miras açısından önemli olduğunu söyledi.

Sezgin, yapının incelenmesi ve daha sonrasında fosil yataklarının ortaya çıkarılması gerektiğine işaret etti.

Osmancalı Mahallesi yakınlarında fosil ağaç ormanı bulunması da bölgenin fosilleşmiş yapılara sahip olduğuna işaret ediyor. (İHA)