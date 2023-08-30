10 yıl önce dikilmişlerdi, ilk hasat yapıldı

Urla'da 10 yıl önce dikilen sakız ağaçlarında ilk hasat gerçekleştir.

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İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Urla ilçesine bağlı Demircili Mahallesi’nde sakız üretimini özendirmek için 10 yıl önce dikilen sakız ağaçlarında ilk hasat yapıldı.

Çeşme-Urla-Karaburun bölgesinde sakız ağacı sayısını artırmak için başlatılan proje kapsamında 2013’te Urla’nın Demirci Mahallesi’nde bulunan 6 dönümlük alana, Orman Bölge Müdürlüğünce 306 sakız fidanı dikildi.

Her yıl fidanların bakımını yapan ekipler, bu yıl ilk kez sakız ağaçlarının gövdelerini çizerek ilk hasadı gerçekleştirdi.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, ağaçlardan elde edilen sakızın gastronomiden kozmetiğe birçok alanda kullanıldığını, ekonomik getirisinin yüksek olduğunu söyledi.

Dünyada en fazla sakız üretiminin Yunanistan’ın Sakız Adası’nda yapıldığını, sakız ağacının Çeşme, Urla ve Karaburun’u kapsayan yarımadanın da doğal ürünü olduğunu belirten Derince, şöyle devam etti:

“Biz de ülkemizde bunu yetiştirerek ihracata dönük işlemler yapmayı planlıyoruz. Buradaki en önemli husus halkın bilinçlendirilmesi ve sakıza sahip çıkması. İzmir Bölge Müdürlüğü hudutlarında 60 bin fidan diktik. Bu 60 bin fidandan 25 bini sakız verimine dönük olarak havai köklendirmeyle ürettiğimiz fidanlar. Yani bunlar büyüdüklerinde direkt sakız verebilecek. Kalan kısım da Atlantik sakızı dediğimiz sakızlar. Bunları da aşılama yöntemiyle ürün verecek sakız ağacı haline getireceğiz.”

Sakız ağaçlarında ilk ürünün, fidan olarak dikildikten 4-5 yıl sonra alınabildiğini, ağaçların 10-15 yaşlarından itibaren 300-350 gram civarında ürün verdiğini dile getiren Derince, “Sakız ağacı konusunda artık uzmanlaştık. Vatandaşlarımız en yakın Orman teşkilatına giderek oradan sakız ağacı fidanı nasıl temin edilir, sakız nasıl üretilir bunları öğrenebilirler ve boş buldukları alanlara bu ‘altın damlayan’ ağacı dikebilirler.” dedi.

Sakız ağacı yetiştiriciliğine Tarım ve Orman Bakanlığının büyük önem verdiğini ve her türlü desteği sağladığını aktaran Derince, vatandaşları sakız ağacı dikmeye davet etti. (AA)