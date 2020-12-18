100 bin kitaplı sahaf

Mersin'de yaşayan Eren Kaplancık, kitaplara meraklı bir babanın oğlu olarak kütüphaneli bir evde büyüdü. Çocukluğundan beri kitaplarla iç içe idi. Lise yıllarında kitap biriktirmeye başladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne yerleşen Kaplancık'ın ilk işi okumak için gittiği şehrin sahaflarını gezmek oldu. Kitap biriktirme geleneğini orada da sürdürerek koleksiyonunu geliştirdi.

Öğrencilik döneminde yaşadığı ekonomik sıkıntılar sebebiyle gözü gibi baktığı kitaplarını satmak zorunda kaldı. Durumunu düzelttikten sonra ise Ankara'yı gezerek kitaplarını geri aldı. Üniversitenin son yıllarına doğru memur olmak istemediğini farketti. Sahaf arkadaşlarının desteği ile kendini kitap satarken buldu.

Mersin'e döndükten sonra küçük bir dükkan açtı. Binbir emekle dizdiği canı gibi sevdiği kitaplarının yeni yerinin adı ‘Betik Sahaf' oldu. 400 kitapla kapılarını açan Betik Sahaf şimdilerde 100 bin kitaba sahip dev bir kütüphaneye dönüştü.

Bu sayıya 18 yılda ulaştığını ve sayıyı arttırmaya devam ettiğini söyleyen Kaplancık şöyle konuştu; “Kendime hala sahaf diyemiyorum. Yani sahaflık daha uzun yıllar tecrübe gerektiren ve bir ustanın yanında öğrenilmesi gereken bir iş. Kitap esnafıyım. Çok üzülerek sattığım kitaplar oluyor. Bazen kitap satmaya kıyamıyorum. Esas önemli olan satın almak. Ben bu işi yapıyorsam kitap satmak için yapmıyorum. Kitap almak için yapıyorum” dedi.