100 bin sanat emekçisi yetkililere seslendi: Yok olmasın…

Corona virüsü, sağlığın yanı sıra birçok işkolunu da etkiledi. Pandemi nedeniyle gelen yasaklar ve kapanan işyerleri çalışanları da zor durumda bıraktı.

Pandemi nedeniyle işsiz kalan Halk Oyunları Emekçileri de bu duruma dikkat çekmek için bir video hazırladı. Yaklaşık 100 bin kişiden oluşan emekçiler, sosyal medyada yayınladıkları videoyla seslerini duyurmaya çalıştı.

‘Yokolmasın’ başlığıyla Twitter’da kampanya başlatan emekçiler, “Halk oyunları, usta öğreticiler, kostümcüler, müzisyenler aylardır işsiz. Pandemi bizim suçumuz değil, devletimizin bizlere sahip çıkmasını istiyoruz unutulmamalıyız” dediler.