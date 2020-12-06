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100 bin sanat emekçisi yetkililere seslendi: Yok olmasın…
Pandemiden etkilenen 100 bin sanat emekçisi, sosyal medyada başlattıkları kampanyayla seslerini yetkililere duyurmaya çalıştı.
Yaşam 6 Aralık 2020 - 19:16

Corona virüsü, sağlığın yanı sıra birçok işkolunu da etkiledi. Pandemi nedeniyle gelen yasaklar ve kapanan işyerleri çalışanları da zor durumda bıraktı.

Pandemi nedeniyle işsiz kalan Halk Oyunları Emekçileri de bu duruma dikkat çekmek için bir video hazırladı. Yaklaşık 100 bin kişiden oluşan emekçiler, sosyal medyada yayınladıkları videoyla seslerini duyurmaya çalıştı.

‘Yokolmasın’ başlığıyla Twitter’da kampanya başlatan emekçiler, “Halk oyunları, usta öğreticiler, kostümcüler, müzisyenler aylardır işsiz. Pandemi bizim suçumuz değil, devletimizin bizlere sahip çıkmasını istiyoruz unutulmamalıyız” dediler.

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