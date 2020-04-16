100 günlük minik boz ayılar, Tarsus Doğa Parkı’nın maskotu oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı’nda dünyaya gelen iki küçük boz ayı yavrusu, 11 yaşındaki anne Pakoş ve 14 yaşındaki Baba Ayıcan’a çifte mutluluk yaşattı. Henüz 100 günlük olan yavrular, doğası gereği baba ayının ve diğer ayıların zarar verme ihtimaline karşı farklı bir alana konuldu. 900 gram doğan, şimdiden 13.3 kiloya ulaşan “Fıstık” ve “Doğa”, Tarsus Doğa Parkı’nın maskotu oldu.

Tarsus Doğa Parkı yetkililerinin özenle baktığı dişi yavrular yeterli erişkinliğe ulaştıktan sonra anne ayının yanına verilecek. Kendileri için oluşturulan alanda oyunlar oynayarak vakit geçiren iki kardeş, sevimlilikleri ile dikkat çekiyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'nda dünyaya gelen iki küçük boz ayı yavrusu, 11 yaşındaki anne Pakoş ve 14 yaşındaki baba Ayıcan'a çifte mutluluk yaşattı. 100 gün önce dünyaya gözlerini açan dişi yavrular sevimlilikleri ile Tarsus Doğa Parkı'nın maskotu oldu. “Fıstık” ve “Doğa” adı verilen şirin iki kardeş, kendileri için oluşturulan yaşam alanlarında oyunlar oynayarak vakit geçiriyor.

ANNENİN DOĞUMU İÇİN KARANLIK BİR ALAN OLUŞTURULDU

Tarsus Doğa Parkı görevlileri anne Pakoş'un rahat bir doğum gerçekleştirmesi için maksimum özeni gösterdi. Boz ayılar doğuma yakın dönemde bulunduğu bölgedeki tüm ayılardan ve diğer yabani hayvanlardan uzaklaşarak doğum için kendisine izole uygun bir ortam buluyor.

Tarsus Doğa Parkı yetkilileri de annenin doğumda kendisini güvende ve huzurlu hissetmesi için yaşadığı alanın dışında, diğer ayılardan izole bir yerde karanlık, özel bir in oluşturdu. Ekipler Pakoş'u doğuma iki hafta kala söz konusu ine götürdü. Anne Pakoş, kendisi için oluşturulan özel inde huzurlu bir şekilde yavrularını dünyaya getirdi.

ANNE PAKOŞ’A ÖZEL BESLENME PROGRAMI

Doğum gerçekleştikten sonra barınaktaki diğer tüm ayılarla ilişkisi kesilen anne Pakoş'un artan besin ihtiyaçları ve yavrularını güven içinde büyütmesi için çoğunluğu pişmiş gıdalardan oluşan et ürünleri, meyve, sebze ve sütten oluşan özel beslenme programı uygulandı.

Yavrular, doğası gereği baba ayının ve diğer ayıların zarar verme ihtimaline karşı farklı bir alana konuldu. 100 günlük olan ve önce anne sütü alan yavrular ek gıdalarla beslenmeye başladı. Şimdiden 13.3 kiloya ulaşan ve Doğa Parkı'nın maskotu olan yavruların sağlık durumu ise gayet iyi.

Yavru ayıların bakımları eğitimli bakıcılar tarafından devam ediyor ve belirli program dahilinde motor becerilerini artırmaya yönelik oyunlar ve hareketler yaptırılıyor. İsimleri henüz konulmayan yavrular 24 saat boyunca gözetim altında tutuluyor. Kendi yaşam alanlarında oyunlar oynayarak vakit geçiren iki kardeş, yeterli erişkinliğe ulaştıktan sonra annesinin yanına verilecek.