100 metre yüksekteki yamaçta kamp yaptılar

Yalova'da iki arkadaş yüksek kayalıklarda yerden 100 metre yükseklikte kurdukları hamak üzerinde bir gecelik kamp yaptılar. İkili yaşadıkları macerayı ise kamerayla kaydetti.

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Yalova’da profesyonel dağcı Yusuf İşsever tırmanışçı arkadaşı Ezgi Dağlıyan ile farklı bir deneyime imza attı.

Safran köyüne giden iki arkadaş burada yüksek bir kayalığa tırmanış gerçekleştirdi. Dağcılar yerde yüz metre yükseklikte hamak kurdu. Çılgın ikili kamp yaparak tüm geceyi burada geçirdi.

Kendilerine bağladıkları emniyet kemerleri ile rahatça uykuya dalan sporcular bu anları ‘Azmettirici’ adlı YouTube kanallarında yayınladı.

İşsever, “Youtube’da kanal adının ‘Azmettirici’ olmasının nedeni bu tür çılgın aktivitelerin çok riskli bulunması nedeniyle insanlar uzak duruyor ya da adım atmaktan çekiniyor. Biz bu tarz ikilemde kalan kişilere ilk kıvılcımı ateşleyecek, macera ve keşif duygusunu uyandıracak içerikler üretiyoruz. Onları azmettirmek için içeriklerimizi bu amaçla yapıyoruz” dedi. (İHA)