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100 porsiyon suşi yedi, restorana girişi yasaklandı
100 porsiyon suşi yedi, restorana girişi yasaklandı
Almanya'nın Landshut kentinde bir açık büfe suşi restoranı, 100 tabak yemek yiyen triatloncu müşterisine giriş yasağı koydu. Garsonlar, Bobrowski'nin bahşişini reddederken restoran sahibi, "Bu normal değil" ifadelerine yer verdi.
Yaşam 17 Eylül 2018 - 13:14

Jaroslav Bobrowski adlı müşteri, “hiç bitmeyen yemeği” için yaklaşık 16 Euro hesap ödedi. Garsonlar, Bobrowski’nin bahşişini reddederken restoran sahibi, “Bu normal değil” dedi. Bobrowski, 20 saat aç kaldıktan sonra tıka basa doyuncaya kadar yemek yenen bir rejim uyguluyor.

GİRİŞ YASAĞINA ŞAŞIRDIM

Eskiden vücut geliştirme sporu yaptığı belirtilen Bobrowski, bir gazeteye, giriş yasağına şaşırdığını belirterek restoranın düzenli bir müşterisi olduğunu söyledi.

80 POSİYON YEDİĞİNİ SAVUNDU

Bobrowski, 100 tabak suşi yemediğini, restoran sahibinin rakamı “abarttığını” öne sürerek “80 tabak falan yemişimdir. Ama 100’e yuvarlamışlar” dedi. Garsonların Bobrowski’nin ne kadar suşi yediğini hesaplamak için masasındaki boş tabakları kaldırmadığı belirtiliyor.

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