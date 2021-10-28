100 yaşındaki Pakize Başaran: 28 günlük bebeğimle Cumhuriyet kutlamalarına gittim

İki yıl önce yaşamını yitiren yönetmen Tunç Başaran ile oyuncu Meriç Başara'nın annesi, öykü ve roman yazarı 100 yaşındaki Pakize Başaran, eski Cumhuriyet bayramlarını anlattı.

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Pakize Başaran, henüz 17 yaşındayken oğlu Tunç Başaran’ı alarak katıldığı Cumhuriyet Bayram’ı kutlamasını anlattı:

* Oğlum Tunç Başaran 1938 Ekim doğumluydu ve 29 Ekim’de de Beyazıt Meydanı’nda Cumhuriyet Bayramı kutlamaları vardı. Biz Fatih’te oturuyorduk. Bütün Fatih, Beyazıt, bayramı kutlamak için orada toplanmıştı.

* Evde de kayınvalidem var, ben tutturdum ‘Oğlumu alacağım, bayrama gideceğim’ diye. Bana kayınvalidem ‘Kızım daha çocuk bir aylık olmadı daha dur bakalım’ dedi. Ben ‘Gideceğim’ diye tutturdum.

* Görümcemi aldım ve Beyazıt’a gittim ki, o Beyazıt Şehzade başını geçmiş, Saraçhane’ye kadar kalabalık. Kürsüye çıkan büyüklerimiz, konuşmalar yapılıyor, marşlar çalınıyor.

GEÇMİŞTE BAYRAM TEBRİKLERİ VARDI

Geçmişte insanların birbirine Cumhuriyet bayramlarında tebrik kartı yolladığını da hatırlatan Başaran, “Cumhuriyet Bayramı’nızı en içten sevgilerimizle kutlarız, nice mutlu bayramlara gibi değişik değişik sözlerle insanlar birbirine kartlar gönderirdi” diye konuştu. (DHA)