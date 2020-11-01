1000 kadınla 8 Mart’ta tek ses oldu

Dile kolay, müzik öğretmenliğinde tam 40 yılı geride bırakan Filiz Bahadırlı, şimdi belediye meclis üyesi olarak görev yaptığı Adana'da gizli kalmış küçük yeteneklerin ortaya çıkarılması için projeler üretiyor. Binlerce öğrenci, yüzlerce sanatçı ve eğitimci yetiştiren, sayısız resital ve konser etkinliklerini veren ya da yöneten, kurduğu 1000 kişilik kadın korosuyla kadınların sesinin gür çıkmasını sağlayan Bahadırlı, Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde babasının hediye ettiği bir mandolinle başlayan sanat öyküsünü Sözcü HaftaSonu'na anlattı.

– Müziğe ilginiz ve öğretmenliğe giden yol nasıl başladı?

Reyhanlı'da çiftçi kökenli Ziraat Yüksek Mühendisi bir baba ve o dönem Enstitü mezunu olan bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Burada bir gün babam eve bir mandolin ile geldi. O mandolin benim içindeki gizli kalmış müzik yeteneği ve sevgisini açığa çıkardı sanıyorum. Mandolini, akordiyon ve piyano izledi. Tüm müzik aletlerini çalmak istiyordum. Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü'nün sınavlarına girdim ve 750 kişi arasından üst sıralarda kazanan çok az kişi arasında yerimi aldım.

40 YILDA BİR GÜN OTURMADIM!

– Kendinizi nasıl bir eğitimci olarak tanımlarsınız?

Ben işimi büyük bir ciddiyetle yaptığımı düşünüyorum. Öğrencimin karşısına çıkarken nerede ve kaç yaşında olursa olsunlar hep giyimime, duruşuma özen gösteririm. 40 yıllık eğitim hayatımda daha bir gün oturarak ders anlatmadım, hep ayaktaydım. Yoruldum da demedim.

KADINLARIN HAYKIRIŞIYDI

– Seyhan Belediyesi'nde 1000 kadınla kurduğunuz koro ve “1000 kadın 1000 ses” konseriniz çok ilgi uyandırmıştı. Bunun öyküsünü anlatır mısınız?

Böyle bir öneri gelince ‘Neden olmasın?' dedim ve çalışmaya başladım. Ancak bu, kolay bir iş değildi. Çünkü daha önce hiçbir müzik ve şan eğitimi almamış 1000 kadından söz ediyoruz. Biz 1000 kişi demiştik ama 1200 kadın olmuştuk. Ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlar için en anlamlı olan şarkıları gür bir sesle söyledik. Bu konser kadınların bir haykırışı, bir çığlığıydı.

BENİ ZEYDAN BAŞKAN'IN ABLASI OLARAK BİLİRLER

– Peki müzik öğretmenliğinden politikaya girişiniz nasıl oldu?

Bizim evde, eskiden beri CHP'li olan babamdan dolayı politika hep vardı. 20 kadın arkadaşımla birlikte CHP'ye üye olduk. Bu arada şimdiki Başkanımız Zeydan Karalar da il başkanıydı ve onunla tanışıp, beraber çalışmaya başladık. Bir gün bir yemeğe Belediye Başkan adayı olarak Zeydan Karalar'ı çağırdığımızda Reyhanlı'dan öğrencim olan Nuray'ı gördüm. Meğer Nuray Karalar, Zeydan Bey'in eşi imiş. Beni herkes Zeydan Başkan'ın ablası olarak bilir. Bundan da gurur duyuyorum.

YETENEKLİ ÇOCUKLARI KEŞFEDİP EĞİTMELİYİZ

– Belediye meclis üyesi olarak, kentte yapmak istedikleriniz nelerdir? Hangi konulara dokunmak istersiniz?

Biz insanları sanatla buluşturmalıyız. Ben yılların öğretmeniyim, imkanı olan çocuklar bir şekilde müzikle tanışıyor, yapıyor. Ancak enstrüman, öğretmen ücreti bunlar hep pahalı, dar gelirli çocuk bunlara nasıl ulaşsın. Fakat biz belediye olarak bu yetenekli çocuklarımızı keşfedebiliriz.