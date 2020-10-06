1000 yıldır tek bir ailenin elindeydi! Tarihi şato 25 milyon TL’ye satılıyor

1000 yıldır tek bir ailenin elindeydi! Tarihi şato 25 milyon TL’ye satılıyor

Fransa'da 1000 yıldır La Rochefoucauld ailesine ait olan Verteuil Şatosu, maddi imkansızlıklar nedeniyle el değiştirmeye hazırlanıyor. Şatoyu alacak kişinin 25 milyon TL'lik bedeli gözden çıkarması gerekecek.

11. yüzyılda Fransa’nın kuzeyindeki Charente bölgesinde inşa edilen Verteuil Şatosu, 1000 yıldır tek bir ailenin himayesi altında: La Rochefoucauld. Ancak bu durum kısa süre içerisinde değişebilir.

Kont Sixte de La Rochefoucauld ve Kontes Ingrid de La Rochefoucauld, tarihi binayı satma kararı aldı. Şatoyu almak isteyenlerin gözden çıkarması gereken tutar ise 2.8 milyon euro (25.6 milyon TL).

ELDE TUTMAK ÇOK MALİYETLİ



The Times’ın haberine göre aile mirası şatoyu ellerinde tutmak isteyen ancak finansal olarak bunu yapacak gücü kalmadığını belirten 64 yaşındaki Sixte de La Rochefoucauld, “Sağlığım kötüye gidiyor ve binayı elde tutmak inanılmaz bir paraya mal oluyor” dedi.

380 bin metrekarelik bir alana sahip olan şato, François de La Rochefoucauld’un 17. yüzyılda eserlerini kaleme aldığı yer olarak biliniyor.

‘ANA KRALİÇE’NİN İSMİ VERİLDİ



Şatonun Birleşik Krallık’la da yakın bir bağı bulunuyor. Yüzyıl Savaşları döneminde bina birçok kez İngiliz kuvvetleri tarafından ele geçirildi. Şatodaki odalardan birinin ismi de İngiliz Kraliyet ailesiyle bağlantılı. Kraliçe Elizabeth’in annesi Elizabeth Bowes-Lyon’un 1980 yılında kalması nedeniyle odanın adı ‘Ana Kraliçe’ olarak değiştirildi.