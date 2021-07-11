101 karatlık elmas 12 milyon dolara satıldı

Köklü müzayede evi Sotheby’s yaptığı açıklamada “Anahtar 10138” adı verilen devasa elmasın Hong Kong’da özel bir koleksiyoncuya satıldığını belirtti. Mücevher, müzayedeye gelen 100 karattan fazla olan sadece 10 elmastan biri.

Müzayede evi, geçtiğimiz ay açık artırmayı duyururken elmas için Bitcoin veya Ether ile ödeme kabul edeceğini söylemişti. Rekor bir satışa imza atılmış olmasına rağmen, elmas tahmini 15 milyon dolarlık değerinin üst sınırından daha az bir fiyata satıldı.

Sotheby’s, elması duyurduğunda The Key 10138’in kabul edilen bir ödeme yöntemi olarak kripto para birimiyle açık artırmaya çıkarılan dünyadaki ilk önemli elmas olduğunu belirtip ticaret ve teknolojide yeni bir çağın açılmasını simgelemek için tarihin anahtarı olarak tanıtmıştı.

Sotheby’s ve rakibi Christie’s gibi Müzayede Evleri, dijital paraların popülaritesi arttıkça, bu yıl ödeme olarak kripto para birimini kabul etmeye başladı. Sotheby’s Mayıs ayında bir Banksy parçasını 12.9 milyon dolarlık kripto paraya sattı. Satış, büyük bir müzayede evi tarafından kripto para birimi karşılığında satılan bir fiziksel sanat eserinin ilk örneğiydi.

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