Keşan’da atlar artık yük taşımayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 1 milyon 600 bin liralık hibe desteğiyle Keşan Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘At arabaları dönüşüyor’ projesi kapsamında, bugün düzenlenen tören ile at arabalarını teslim edenlere elektrikli triportör verildi.

“ATLAR ARTIK YÜKTEN KURTULUYOR”

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen bir projeyle yük taşımacılığında kullanılan at arabalarının teslim alınarak, yerine ücretsiz elektrikli triportör verildiğini söyledi.

Helvacıoğlu, “Bu projeyle 104 at arabasının dönüşümü sağlanıyor. 104 at arabacısı dernekleşerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediyemizin destekleriyle triportörlerle değişime geçiyor. Atlar artık yükten kurtuluyor. Çevreci ve istihdam destekli bir projeyle atların yük taşımasını engelliyoruz. Bu proje, Türkiye’ye örnek olacaktır. Teslim alınan atlar, köylerdeki çiftçilere ve ihtiyacı olan Roman derneklerine dağıtılacak. Atların bakımını da teslim ettiğimiz kişiler yapacak. Şu an ki gibi yük ve eşya taşımacılığında kullanılmayacaklar” dedi.

AT ARABACILARI MEMNUN

Keşan’da 40 yıldır at arabacılığı yapan Salih Kömür ise, “40 senedir at arabacılığı yaparak evime ekmek götürüyorum. Üç çocuğumu at arabacılığı yaparak büyüttüm. Büyüklerimiz böyle uygun gördü. Biz de uygun gördük. Belediye başkanımız da iş bulmakta bize yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.

At arabacısı Mustafa Padır da, triportörler ile daha iyi işler yapacaklarına inandıklarını söyledi.

Törende, at arabalarını belediyeye teslim eden 104 kişiye elektrikli triportör verildi. (DHA)