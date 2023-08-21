106 yıllık fotoğraf tartışma yarattı: Zaman yolcusu mu?

Kanada'da 1917 yılında çekilen bir fotoğraf sosyal medyada büyük tartışma başlattı.

Sozcu.com.tr

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Kanada’da bir tepeye oturan kalabalığı gösteren 1917 tarihli bir fotoğraf, tartışmalara yol açtı.

Lester Ray Peterson’ın The Great Cape Scott Story isimli kitabında yayınlanan 106 yıllık fotoğrafta, genç bir adamın günümüz modasına uygun kıyafetlerle kalabalığın ortasında oturduğu görülüyor. Kadınların ve erkeklerin 100 yıl öncesinin modasına göre giyinip şapka taktığı fotoğraftaki modern saç kesimine sahip sarışın genç adam, tişört ve şortuyla dikkat çekiyor.

Daha önce de tartışma yaratan resmin YouTube’da yayınlanmasının ardından birçok kişi, adamın bir “zaman yolcusu” olduğu yorumunu yaptı. Fotoğrafta etraftakilerin de adamı tuhaf bakışlarla seyrettiği belirtildi.

Bazı kullanıcılar söz konusu kişinin 100 yıl öncesine ait değilmiş gibi göründüğünü savundu.

YouTuber Jamie D. Grant, “Bir etraftakilerin kıyafetlerine ve şapkalarına bakın, bir de bu adama” diyerek fotoğrafın zamanda yolculuğun olası olabileceğini gösterdiğini kaydetti.

Bir sosyal medya kullanıcısı da “Adamın savunmasız yakalanmış gibi bir hali var. Kesinlikle başka bir zamandanmış gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Bazı kişilerse bu fikre mesafeyle yaklaşarak “Geçmişe giden biri böyle mi giyinir?” yorumunu yaptı.