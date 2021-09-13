107 yıllık tarihi Dikilitaş için özel çalışma

İstanbul Bakırköy'de Birinci Kolordu Komutanı Mehmet Ali Paşa adına yapılan 107 yıllık Dikilitaş Anıtı için özel bir çalışma başlatıldı. İBB yetkilileri, anıt çevresine tabela ve ışıklandırma yapılacağını, park yeri olarak kullanılmasının da engelleneceğini bildirdi.

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İncirli Caddesi’ndeki yol üzerinde bulunan Dikilitaş Anıtı, trafik geçişinin yoğun olduğu bir güzergahta bulunması nedeniyle tahribat görmüştü. Tarihi anıtın bu durumu, İstanbul Gelişim Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı Dr. İlknur Türkoğlu tarafından kamuoyunun gündeme getirildi. Dikilitaş Anıtı’nda geçen aylarda konservasyon çalışmaları yapan İBB, önümüzdeki günlerde ışıklandırma ve bilgilendirme tabelası konulacağını, böylece park yeri olarak kullanılmasının önüne geçileceğini bildirdi.

Dr. İlknur Türkoğlu, “Bu kadar korunaksız olması, yapıyla ilgili bir bilgilendirme olmaması bir sorun oluşturuyordu. Gece buraya araçlarını park edenler de var. Burası halkın kullanabileceği küçük bir park olarak da değerlendirilebilir. Güzel, ağaçların da olduğu bir yer. Bakırköy’ün tarihi için çok önemli olan bir anıtın bulunduğu daha belirgin ve korunaklı olarak düzenleneceği bir yer olması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

“ÇALIŞMALAR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TAMAMLANACAK”

İBB yetkilileri, Dikilitaş anıtıyla ilgili yapılan çalışmanın önümüzdeki günlerde tamamlanacağını belirtip şu açıklamayı yaptı:

“İBB Kültürel Miras Koruma ekipleri tarafından etrafındaki yoğun ağır kapatmalar sökülen anıtsal taş, hak ettiği seviyeye çekildi. Ekiplerimiz tarafından konservasyonu yapıldı. Ayrıca eseri tanıtan ve etrafında parklanmayı önleyecek bir çalışma önümüzdeki günlerde tamamlanacak.” (DHA)