109 yıllık tarihi ve ekonomik değer yok ediliyor!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Adana'da kurulu vagon ve lokomotif atölyelerinin Mersin'e taşınmasına sert tepki gösterdi.

Mehmet SERBES

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Adana’da 1912 yılından bu yana hizmet veren Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 6. Bölge Müdürlüğü’nün 112 istasyonla hizmet verdiğini kaydeden Dr. Şevkin, TCDD Ulaşım A.Ş.’ye bağlı Adana’daki vagon ve lokomotif atölyelerinin Mersin Yenice’deki Lojistik Merkezi’ne taşınmasının yanlışlığına dikkat çekti.

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) soru önergesi sunan Dr. Şevkin, TCDD 6. Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk alanında İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Konya, Karaman, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Mardin’de yer alan demiryolu hatları bulunduğuna dikkat çekti.

TCDD 6. Bölge Müdürlüğü’nün tarihi değere sahip Adana’daki vagon ve lokomotif atölyelerinin Mersin Yenice’de kurulan Lojistik Merkezi’ne taşınması, atölyelerde çalışan 400 memur, işçi, makinist ve teknisyenin de Adana dışında çalıştırılacak olmasının son derece talihsiz bir girişim ve kent ekonomisine vurulan bir darbe olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca atölyelerin bulunduğu alan içerisinde yer alan ve tarihsel süreci günümüze taşıyan, gelecek nesillere ulaştırılması gereken bazı tarihi yapıların, 100 yıl öncesinde kullanılan ve bugüne kadar korunan bir çok ekipman, yedek parça, tamir bakım aletleri, sanayi makineleri ve torna tezgahlarının akıbetinin de belirsizliğine dikkat çeken CHP’li Dr. Şevkin, “Bu yanlış karardan derhal dönülmelidir” dedi.

Dr. Müzeyyen Şevkin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun şu sorulara yanıt vermesini istedi:

* Adana’da kurulu TCDD 6. Bölge Müdürlüğü kapsamında TCDD Ulaşım A.Ş.’ye bağlı hizmet sunan vagon ve lokomotif atölyelerinin Mersin Yenice'deki Lojistik Merkezi'ne taşınma gerekçesi nedir?

* Adana’daki atölyelerin yerinde, çalışma alanında herhangi bir sorun var mıdır? Varsa nelerdir?

* Taşınma işlemi tamamlanmış mıdır? Tamamlanmadıysa süreç nasıl işleyecektir?

* Atölyelerin bulunduğu alan içerisinde yer alan ve tarihsel süreci günümüze taşıyan, gelecek nesillere ulaştırılması gereken bazı tarihi yapıların, 100 yıl öncesinde kullanılan ve bugüne kadar korunan bir çok ekipman, yedek parça, tamir bakım aletleri, sanayi makineleri ve torna tezgahlarının akıbeti nedir?

* Arazi içerisinde bulunan tarihi yapılar atıl durumda mı kalacaktır? Tarihi değere sahip makine bakım aletleri, yedek parça ve ekipmanların korunmasına dair bir çalışma var mıdır?

* Adana’daki atölyelerin bulunduğu arazilerle ilgili bakanlığın bir tasarrufu olacak mıdır? Olacaksa bu araziler hangi amaçla kullanılacaktır?

* Atölyelerde çalışan memur, işçi ve makinist sayısı tam olarak kaçtır? Taşınma nedeniyle personelin mağduriyeti göz önüne alınmış mıdır?

* Bakanlığınız Adanalılarla, kentin tarihi, kültürel ve ekonomik dokusuyla özdeşleşen vagon ve lokomotif atölyelerinin taşıma kararından vazgeçecek midir?