11 Kasım Merkür tutulması: Merkür Güneş’in kalbinde! Merkür retrosu nedir?

Merkür bugün Dünya ile Güneş’in arasından geçecek. Sözcü yazarı astrolog Dinçer Güner : "18:17 ile 20:27 arası düşündüklerinize dikkat edin. 11 Kasım günü 100 yılda toplamda 13 ya da 14 defa gerçekleşecek olan hem astronomik hem de astrolojik olarak özel bir göksel durum meydana gelecek." dedi.

Astrolog Dinçer Güner, astroloji meraklılarını uyardı: “Bugün 18:17 ile 20:27 arası düşündüklerinize dikkat edin.” dedi. Herkes bu akşam Merkür’ün Dünya ile Güneş'in arasından geçmesini bekliyor ve bazı astrologlar bu göksel durumu “Merkür tutulması ya da Merkür retrosu” olarak yorumluyor. Dinçer Güner ise okurları şöyle bilgilendirdi:

Astrologların bir kısmı da bu olaya Merkür Tutulması demektedirler. Fakat tutulmanın gerçekleşmesi için olması gereken koşullar olmadığından dolayı bunu bir tutulma olarak görmenin pek doğru olmadığı düşüncesindeyim.

Zira tutulma olabilmesi için güneş'in önüne geçtiği anda gölge oluşturması gerek ve astrolojik olarakta Ay düğümlerine yakın olmayacak hem de Güneş ve Ay'ın ışığı bloke olmayacak. Bu yüzden bu olaya bir tutulma demek çok zor.

Ama Dünya ile Güneş'in arazına Merkür gireceği için, şeklen bir tutulmaya benzetebiliriz tabii. Tutulmaymış gibi, gibi yani daha fazlası değil.

Bu geçiş; Amerika, Atlantik, Pasifik Okyanusu, Yeni Zellanda, Avrupa, Afrika, Batı Asya dahil olmak üzere dünyanın çoğunda görülebilecektir. Orta ve Doğu Asya, Japonya, Endonezya, Avusturalya'dan görülemeyecek. Bir sonra ki böyle bir geçiş 13 Kasım 2032 yılında gerçekleşecek.

“MERKÜR AKREP BURCUNDA GERİ HAREKETTE”

Merkür'ün temsil ettikleri; derinlik, güç kazanma, parasal konular, borçlar, krediler, krizler, değer duygusu, derin araştırmalar, psikoloji, korkular, bitiş ve yeni başlangıçlar, tutku, kontrol, bitiş ve yeni başlangıçlar ile ilgilidir.

Bu geçiş sürecinde düşüncelerimiz çok daha derine iner, güçlenir. Düşüncelerde bu denli derinlik, kişisel farkındalık, içsel farkındalık konusunda destekleyici olabilecektir.

Diğer yanda baktığında insanı adeta Xray cihazından geçiren bir burçta olan Merkür, hem çevresel koşullarımızla ilgili enterasan farkındalıklar katarken diğer yandan sezgilerimizin oldukça güçlenmesine de yardımcı olabilecektir.

Belki de hayatımızla ilgili bazı yüzleşmeler, bazı gerçeklerle karşı karşıya kalmamıza vesile de olacaktır. Ya da bizden saklanan bazı durumlar, sırlar ortaya çıkabilir.

Belki de bu ortaya çıkan sırlar ve bizden saklanan konulardan sonra hayatımızda bırakmayı, vaz geçmeyi ve geride bırakmaya dair önemli kararlar alabiliriz. Aynı şekilde finansal konularda çözüm arayışları, vergiler-borçlar ile ilgili konularda gündemimize gelebilir.

Bu geçiş esnasında Merkür'ün geri harekette oluşu; her şeyi daha fazla içselleştirmeye ve bir süredir belki de gündemimizde olan ama bir şekilde aksiyon alamadığımız durumlarla ilgili kararlar almamıza yardımcı olabilir.

Ama Retro olduğu için en nihayetinde bu kararlarımızı uygulamayı 22 Kasımdan sonra bir zamana bırakmak daha akıllıca olacaktır. Yine elimizdeki elektronik eşyalar, iletişimle ilgili konularda bir takım aksaklıklar, prüzler, hatalar olması da söz konusu.

Bu süreçte bankalarda yaptığınız işlemler, ödemelerde aksaklıklar olabileceği gibi geçmişe dair bir takım unutulmuş olan vergi konuları, borçlar ve faturalarda önümüzde düşebilir.

Bu geçiş esnasında Merkür sabit yıldızlarda Unukalhai sabit yıldızı ile birlikte olacak. Bu yıldız yılanın beyni olarak geçer ve Mars/ Satürn doğasında bir sabit yıldızdır.

Evet evet kulağa pek hoş gelmiyor değil mi? 2 kötücülün doğasında olan bir sabit yıldız, ahlaksızlık, zehirlenme, kazalar ve şiddet içerikli konularla ilgilidir. Özellikle ayın 11'inde yediklerinize, içtiklerinize dikkat etmenizde fayda var.

Bu yıldız bazen teşhisi zor hastalıklara da işaret etmekte. Özelikle içe kapanma ve iletişimi kesme ile ilgilidir ve bunu aslında yapmamak gerekir. Evlenmek ve anlaşma imzalamak için uygun bir gün değildir.

Denizlerden uzak durulmasında fayda vardır, boğulma tehlikesi getirebilir. Ya da denizle ilgili sıkıntılı durumlara neden olabilir. Bu yıldızın Merkür ile birlikteliği, evrak hırsızlığı, resmi evraklarla ilgili sorunlar, sahtekarlık ile ilişkilendirilmekte, dikkatli olunmalı fayda vardır.

NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜZE DİKKAT EDİN!

Merkür'ün Güneş'in kalbinde olması demek, evrenle olan iletişim bağının eksiksiz, tam bir şekilde gerçekleşeceğini gösterir. Evrenin sizin isteklerinizi net bir şekilde duyacağına işarettir.

Bu geçiş Merkür'ün Akrep burcunda, geri harekette ve 18. Derecesinde meydana gelecek. Bir çok açıdan bu önemlidir. Biraz meselenin astrolojik etkilerinden bahsedelim.

“MERKÜR GÜNEŞ’İN KALBİNDE”

Merkür'ün Güneş'in kalbinde olacağı saat aralığı 11 Kasım saat 18:17 ile 20:27 arası. Bu saatler arasında ağzınızdan çıkana, ne düşündüğünüze dikkat! Gerçekleşebilir.

Bu saatler arasında, zihninizi boşaltıp isteklerinizi, dileklerinizi, ihtiyacınız olan şeylere odaklanın, tam, eksiksiz ve net bir şekilde! Evrenin bu açık kapılarını her zaman bulamazsınız. böyle zamanları iyi değerlendirmek lazım.

Bu saatler arasında, zihninizi boşaltıp isteklerinizi, dileklerinizi, ihtiyacınız olan şeylere odaklanın, tam, eksiksiz ve net bir şekilde! Evrenin bu açık kapılarını her zaman bulamazsınız. böyle zamanları iyi değerlendirmek lazım.

Yapabiliyorsanız meditasyon yapmak, dua etmek, belki de isteklerinizi not almak yada size özel bağlantı kurma şekliniz nasılsa onu yapın. Veya belki de yazarsınız ve bir yerlere asarsınız…

Artık orası size kalmış, evrenle direkt bağlantıda olacaksınız, bu şansı bu saatler arası bence çok iyi değerlendirin. Ben genelde böyle zamanlar yakaladığımda, yalnız kalmaya ve düşüncelerimi, isteklerimi, dileklerimizi öncelikle kendime odaklanarak en katıksız, en saf, en kalbimden geçtiği şekilde kağıda notlar almayı ve onu bir yere asmayı tercih ederim. Pek tabii herkesin yöntemi farklı olabilir bu konuda!

Ve unutmayın ki bu saatler arası zihninizden geçen ne varsa gerçekleşebilir, bu yüzden de zihninizden ve aklınızdan neleri geçireceğinize ekstra dikkat etmenizde fayda var! Zira gerçekleşebilirler! Gerçekleşmesini arzu ettiğiniz düşüncelere odaklanın!

Yurt dışında yaşayanlar, aradaki saat farkını hesaplamanız gerekmektedir. Bu da ufak bir dipnot.”

MERKÜR TUTULMASI NEDİR?

Merkür tutulması, bir yüzyılda toplam 13 kez gerçekleşmektedir. Tarihsel olarak 2003, 2006, 2016 tarihlerinde gerçekleşen ve 2019, 2032, 2039, 2049 tarihleri arasında gerçekleşmeye devam edecek olan Merkür tutulması, Güneş’in önünde küçük bir alan kaplayacağı için çok fazla fark edilmeyecek.

Geçiş sırasında Merkür’ün diski Güneş diskinin 1/194'ü gibi çok küçük bir orana sahip olacağından (1 TL madeni paranın 500 m. uzaklıktan görünüşü) tutulma gözlükleri kullanılsa bile göz ile anlaşılamayabilecek.