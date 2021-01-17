Denizli'de 20 yıl önce Önder İzmirlioğlu, Hasan Kazdağlı, Bülent Topuz, Nafiz Öz, Abil Çetin, Süleyman Öztürk ve Kerim Çıralı'nın kurduğu Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı (PASVAK) her gün bin 250 garibanı doyuruyor.

Açlık sınırındaki ailelere günde iki öğün sıcak yemek veren PASVAK Aşevi 360 düzenli bağışçısı ve 10 bine yakın düzensiz bağışçısının yardımıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Biri Pamukkale diğeri Merkezefendi İlçesi'nde yapılan yemekler öğle ve akşam öğünlerinde ihtiyacı olanların sofrasında oluyor.

Vakfın kurucularından Nafiz Öz, korona salgını ve kötü ekonomi nedeniyle ihtiyaç sahiplerinin sayısında artış olduğunu, yardım alan aile sayısının 1500'e çıktığını söyledi. Bunların büyük bölümünün kimsesiz yaşlılar olduğunu belirten Öz, “Kalanın önemli bölümü engelli veya engelli yakını. Yüzde 30'u da kadınlardan oluşuyor. Kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Geliri yoksa yardım ediyoruz. Başkalarına muhtaç olmamaları için uğraşıyoruz” dedi.

Aileler açlık sınırında yaşıyor

Nafiz Öz, şöyle devam etti: “Kuru gıda ya da nakit yardımlarının suistimal edildiğini biliyoruz. Bu yüzden başvuru sonrası sosyal hizmet uzmanımız gider yerinde inceler ondan sonra yemek göndeririz. 2 bin başvuru var. Yemek verdiğimiz aileler açlık sınırında yaşıyor.” Bugüne kadar 11 milyon 957 bin 500 öğün yemek veren PASVAK'ın özel bir vakıf olduğunu söyleyen Öz, “Hiçbir siyaset bağlantımız yok. PASVAK Denizli insanının vicdanıdır. Bu iş tüm Denizli'ye mâl oldu. Yardım etmek isteyen herkese kapımız açık. Veren elin alan eli görmediği bir aracı kuruluşuz” diye konuştu.