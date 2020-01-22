11 milyon fidanın yüzde 95’i tuttu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonu ile 11 Kasım saat 11.11'de tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak ‘11 milyon fidan toprak ile buluşuyor’ kampanyasında dikilen fidanların yüzde 95’inin tuttuğu açıklandı. Dikilen fidanların kuruduğu yöndeki haberlerin gerçeğin yansıtılmadığı öne sürülerek, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü resmi sitesinden yapılan açıklamada 11 milyon fidandan yüzde 95’inin tuttuğu açıklandı.

Geçen 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ile 11 Kasım saat 11.11'de 11 milyon fidan toprak ile buluşuyor etkinliğinde dikilen fidanların kuruduğu yöndeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı öne sürüldü.

ORMAN MÜDÜRLÜKLERİ DİKİLEN FİDANLARI İNCELEDİ

11 milyon fidan toprak ile buluşuyor etkinliğinde dikilen fidanların kuruduğu yöndeki haberler üzerine Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki Orman Müdürlüklerinden dikilen fidanların incelenmesini istedi. Orman Bölge Müdürlükleri ve müdürlük personelleri tarafından dikilen fidanlar incelendi. Orman Genel Müdürlüğü'ne verilen bilgiler doğrultusunda müdürlük bir açıklama yaparak fidanların kurumadığını açıkladı.

YÜZDE 95'İ TUTTU

​T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

* Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada, 11 Kasım 2019'da gerçekleştirdiğimiz ‘Geleceğe Nefes Seferberliği' kapsamında, Türkiye genelinde dikilen 11 milyonu aşkın fidanla ilgili kamuoyunu yanıltıcı içerikte bilgiler paylaşılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda dikilen fidanlar yine Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından izlenmektedir. Bugün itibarı ile dikilen 11 milyonu aşkın fidan yüzde 95 oranında tutmuş ve sağlıklı bir şekilde gelişimleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.