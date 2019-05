11 müzikli oyun birden…

Metin Serezli, Ayfer Feray, Münir Özkul, Aliye Rona, Ayberk Atilla, Leman Çıdamlı ve Selim Naşit gibi yıllar önce kaybettiğimiz çok değerli sanatçıların adının verildiği sınıflar Lüküs Hayat, Gırgıriye, Deliler, Pırtlatan Bal, Prensesler Okulu, Oz Büyücüsü gibi oyunları sahnelediler.

Serkan Ateş, Şehnaz Sarraç, Batuhan Baygın yönetmenliğindeki oyunların dansları Yazgı Çakmak, müzikleri ise Zeynep Akar’a ait. Şarkıları çocukların sesinden kayda alındığı stüdyo ise Onur Narin’e ait. Melis Aksoy’un yönettiği oyunlardan ikisi ‘Harry Potter' ve ‘Singin in the Rain müzikali' Türkiyede ilk kez sahnelendi. Yedi bine yakın seyircinin izlediği festivalin kuşkusuz en sarsıcı bir oyunu olan ‘Orkestra' başarılı oyuncu Özden Özgürdal yönetmenliğinde sahnelendi. Ünlü oyuncu Dağhan Külegeç annesi Ayşe Erbulak ile birlikte tüm öğrencilerin sertifikalarını tek tek dağıtırken, Külegeç öğrencilerin sertifikalarını verirken sahnede espriler havada uçuştu. Ayrıca ‘Singin in the rain ‘ ve ‘Orkestra' oyunları İBB Şehir Tiyatroları 35.Genç Günler kapsamında sahnelendi.