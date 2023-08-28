11 tane plastik ördeği yuttu, ameliyatla zor kurtuldu

Çin'de yaşayan kadın, sahip olduğu Fransız bulldog köpeğinin tam 11 adet plastik ördeği yuttuğunu tespit ettikten sonra şoka girdi.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Şanghay yerel medyasının haberine göre, ismi Liu olarak geçen kadın, bir şeylerin ters gittiğini ilk kez koleksiyonundaki bir kırmızı ördek kaybolduğunda fark etti.



İçecek satın alırken bedava oyuncak ördek hediye edilen ve bunları evdeki koleksiyonuna katan kadın, köpeğinden şüphelenince evcil hayvanını hemen doktora götürdü.

Ancak doktorlar köpeğin midesinin röntgenini çekip söz konusu oyuncaktan en az beş tanesini bulduğunda şok yaşadı.

Liu’nun köpeği daha sonra acil ameliyata alındı ve burada veterinerler altı ördeği daha çıkarmayı başardı; toplamda 11 ördek çıkartıldı.

Pet Educate’e göre ister buradaki gibi plastik ördekler ister evcil hayvan dükkanından alınan basit bir lastik oyuncak olsun, kauçuk yutmak köpekler için son derece tehlikeli olabiliyor.

Bazı durumlarda, kauçuk köpeğinize hiçbir şey yapmasa da, çoğu zaman boğulmaya veya sindirim sisteminin tıkanmasına neden olabilir.

Fluent Woof’a göre köpekler kauçuğu sindiremez, bu nedenle köpeğinizin materyal yuttuğundan şüpheleniyorsanız mümkün olan en kısa sürede veterinerinizle iletişime geçmeniz önem taşıyor.

Köpeğinizin yememesi gereken bir şey yuttuğuna dair işaretler arasında huzursuzluk, nefes nefese kalma, boğulma ve şişkin bir mide yer alır.

Doktorlar, Liu’ya, köpeğinin bu çetin sınavdan sonra hayatta kaldığı için şanslı olduğunu söyledi ancak görünen o ki bulldog bu durumu çoktan atlatmış gibi görünüyor.

Son olarak Liu, Çin sosyal medya platformu Douyin’de, ayaklarının dibinde kestirirken kendisini görmezden gelen köpeği azarladığı bir video yayınladı.

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