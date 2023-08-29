11 yaşındaki çocuk, yavru köpeği boğulmaktan kurtardı

Brezilya'da 11 yaşındaki bir çocuğun yavru köpeği kurtarması basına yansıdı. Küçük çocuğun o anlara ait görüntüleri dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Henüz 11 yaşında olan Thiago Magalhaes, tasması asansör kapısına sıkışan yavru köpeği boğulmaktan kurtardı. Ufak çocuğun kahramanlık yaptığı o anlar ise güvenlik kameralarında ortaya çıktı.

Çarşamba günü Magalhaes ve Milu, Brezilya’nın Goänia kentinde yürüyüşe çıkmak üzere asansörü kullandı. Videoda Milú’nun, yakasındaki tasma yerde sürüklenirken çocuğu asansöre doğru takip ettiği görülüyor.

Ardından da asansör çalışır çalışmaz Milú’nun asansörün tavanına doğru yükseldiği görülüyor. Bir şekilde Magalhae, tasmayı tutmayı başardı ve Milu’nun muhtemelen boğularak ölmesini engelledi. Tasmanın kırılmasıyla da yere düştüler. Magalhaes daha sonra acil yardım talebinde bulundu.

Yerel basına konuşan Magalhäes, “Cesaretimi nereden aldığımı bilmiyorum, dürtüyle hareket ettim” dedi.

O ve Milú asansörde mahsur kaldılar ancak, sonunda güvenli bir şekilde çıkarıldılar.

Çocuğun babası Rodrigo Magalhaes, “Olanlardan çok korktum ve durumun çok ciddi olduğunu ve hem köpek hem de oğlum için ölümcül olabileceğini fark ettim” dedi.

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