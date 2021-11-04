11 yaşındaki ‘Fero’, sahibinin mezarından ayrılmıyor

Trabzon'un Araklı ilçesinde 'Fero' isimli Alman Çoban köpeği, dört gün önce ölen sahibinin mezarı başından ayrılmıyor. Babasının sokak köpeklerine baktığını anlatan Sevilay Sürül "Fero günlerdir yemek yemiyor, mezarın üzerinde yatıyor" dedi.

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92 yaşındaki Ömer Güven, 12 yıl önce eşini kaybetmesinin ardından Kaymaklı Mahallesi’ndeki evine yerleşti. Burada sahipsiz kedi ve köpeklere bakmaya başladı.

Çevresi tarafından hayvan sever olarak bilinen Ömer Güven, 11 yıl önce sahipsiz olan ‘Fero’ ismini koyduğu köpeğe bakmaya başladı. Yıllar içerisinde ‘Fero’ ile arasındaki sevgi giderek güçlendi.

29 Ekim’de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ömer Güven’in hafta sonu cansız bedenin eve geldiğini gören ‘Fero’, sabaha kadar tabutun başında nöbet tuttu.





MEZARIN BAŞINDAN AYRILMIYOR

‘Fero’, 4 gündür mezarın üstüne yatarak sahibine olan sevgisini gösteriyor. Mezarın başından bir an olsun ayrılmayan ‘Fero’, mezarın üstüne yatarak toprağı kokluyor.

Babasının bütün hayvanları çok sevdiğini belirten Sevilay Sürül, “Fero’yu çok severdi. Onun da babama karşı inanılmaz bir sevgisi vardı. Nereye otursa kucağındaydı. Her zaman onun peşindeydi. Onunla resmen konuşurdu. İnanılmaz bir sevgileri vardı karşılıklı. Buraya gelirken babamı arar ve bir isteği olup olmadığını sorardım. O da bana önce köpeklerinin yiyeceklerini almamı söylerdi. Bu bizim için kural gibi bir şeydi. Babam öldüğünde inanılmaz bir şekilde üzüldü. Günlerdir yemek yemedi yatmadı. Babam bütün hayvanları severdi beslerdi ama Fero ile özel bir bağı vardı” dedi.

Mahalledeki caminin imamı Murat Gençtürk de ‘11 yıldır burada görev yapıyorum. Ömer amca maaşını hayvanlara harcardı. Cuma namazına köpekleriyle beraber gelirdi. Hayvanlar bahçede Ömer amcayı beklerlerdi” diye konuştu. (İHA)