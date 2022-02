11 yıl sonra gelen mucize… Her anını günlüğüne yazdı

İstanbul'da yaşayan Mehtap ve Ferhat Bostan çifti 11 yıl boyunca çocuk sahibi olamadı. Bu sürede 6 tüp bebek, 1 kez de aşılama tedavisi olan çift, her defasında hayal kırıklığı yaşadı. Yıllar sonra kişiye özel tüp bebek tedavisiyle kızları Azra'yı kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Bostan çifti, mücadeleyle geçen 11 yılın her dakikasını da günlüğe not aldı.

Doğal yolla gebelik oluşmayınca Mehtap Bostan’da polikistik over sendromu görüldü ve ilaç tedavisine başlandı. İlaç tedavisine rağmen hamilelik oluşmayınca aşılama önerildi fakat tedavi olumlu yanıt vermedi. Tüp bebek tedavisine geçiş yapan çift ilk denemede pozitif haberi aldı ama mutlulukları kısa sürdü, gebelik düşükle sonuçlandı.

Yaşadıkları üzüntüyü arkalarında bırakarak iki kez daha tüp bebek tedavisi gören çiftin kaderi aynı şekilde devam etti ve gebelikler düşükle sonuçlandı. İki kez de negatif sonuçlanan tedavileri oldu.

Arka arkaya kayıplar ve olumsuzluklar yaşayan çift bir yandan hayatlarının en zor günlerini yaşarken bir yandan da umutlarını kaybetmeden birbirlerine moral oldu.

3 AYDA 20 KİLO VERDİ

Son olarak bir tüp bebek merkezine giden çifte, kişiye özel tüp bebek tedavisi uygulandı. Olumsuz bir sonuçla karşılaşmamak için bütün risk faktörleri ele alınıp incelendi. Fazla kilo problemini ortadan kaldırmak amacıyla Mehtap Bostan 3 ayda 20 kilo vererek 98 kilodan 78 kiloya indi. Tüm şartlar hazır olduğunda embriyo transferi yapıldı ve çifte hamilelik müjdesi verildi.

Genç kadın, düşük riskini önlemek için tüm hamileliğini dinlenerek geçirdi. Hamileliğin son aylarında rahim ağzında bir açıklık görüldü ve erken doğum riskini engellemek için serklaj (rahim ağzına dikiş konması) yapıldı.

“SONUNDA MUCİZEMİZE KAVUŞTUK”

36 yaşındaki Bostan, “Sadece duş almak için ayağa kalkıyordum. Çok zor günler geçirdik ama kızımız çok güçlü çıktı, sonunda mucizemize kavuştuk. Her akşam aralıksız 2-3 saat spor yaptım. Özel bir antrenör eşliğinde spor ve sağlıklı beslenme sürecim üç ay devam etti. Her sabah mutlaka bir yumurta yedim, süt ve kefir içmeyi ihmal etmedim. Her gün bir avuç kuruyemiş ve en önemlisi 2-3 litre su tükettim. Ödem atıcı çaylardan faydalandım ve adım adım her aşamamı doktoruma bildirdim. Fazla kilolarımı verince de embriyo transferim yapıldı” dedi.

YAŞADIĞI ACILARI GÜNLÜĞÜNE YAZDI

Hamilelik süreçlerinin yaşadığı kayıplar sonrasında hüsrana döndüğünü belirten Bostan, “Özellikle son kaybın ardından ruhsal olarak çöküş yaşadım. Yine kanama olur, bebeği kaybederim endişesiyle tuvalete bile gitmek istemiyordum. Bu durum fobi haline dönüştü ve psikolojik destek aldım. Düşük yaparak bebeğini kaybeden anneler beni çok iyi anlar. Yıllar boyunca yaşadığım kayıpların acısını, verdiğim mücadeleyi, kaybetme duygusunu, endişelerimi gün gün yazıya döktüm. O anlarda en yakın sırdaşım gözyaşlarıyla yaşadıklarımı kaleme aldığım günlüğüm oldu. Her şeye rağmen umudumuzu hiç yitirmedik. Hikayelerimiz acı sonla da bitse hiçbir zaman bu son olsun demedik. Hep bir sonraki tedavi için kendimize moral verdik. Kızımız çok şükür kucağımızda, onunla geçen her dakikayı aklıma, kalbime kazımak istiyorum. Günlüğe artık acılar değil Azra ile geçirdiğimiz mutlu anılar yazılacak” dedi. (DHA)