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110 yaşında coronayı yendi
110 yaşında coronayı yendi
Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan Hamide Ay (110), 10 gün süren tedavisinin ardından corona virüsünü yenerek, hastaneden alkışlarla taburcu edildi. 
Yaşam 29 Ekim 2020 - 13:21

Tahnal Mahallesi’nde yaşayan Sami Ay, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Covid-19 testi pozitif çıkan Ay’ın, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekibine verdiği bilgiler doğrultusunda birlikte yaşadığı annesi Hamide Ay’a da test yapıldı.

Test sonucu pozitif çıkan yaşlı kadın, Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

10 gün süren tedavi sonrası coronayı yenen Hamide Ay, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Sami Ay’ın ise tedavisi devam ediyor. (DHA)

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Son güncelleme: 13:24 - 29.10.2020
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