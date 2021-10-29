111 yaşındaki Fatma Tıraş: Boyum yetmeyince taşın üzerine çıkıp Atatürk’ü gördüm

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 111 yaşındaki Fatma Tıraş, Cumhuriyet'in 98'inci yıl dönümünde eski günleri anlattı. Tıraş "10 yaşındaydım. Atatürk Fevzipaşa Garı'na geldi. Boyum yetmeyince bir taşın üzerine çıkıp vagonun penceresindeki Atatürk'ü gördüm" dedi.

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Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Türkbahçe Mahallesi’nde yaşayan 6 çocuk annesi, 38 torunu olan 111 yaşındaki Fatma Tıraş, Cumhuriyet’in ilan edildiği günü anlattı.

İlerleyen yaşına rağmen bahçede çalışıp torunları ile ilgilenen Tıraş, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilan edilmesine çok sevindiklerini söyledi.

Cumhuriyet’in ilanı sonrası herkesin çok mutlu olduğunu, sonraki yıllarda da hep coşkuyla kutlandığını belirten Tıraş, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü gördüğü günü de anlattı.

“SARI SAÇLARI, MAVİ GÖZLERİ İLE…”

Tıraş, şunları söyledi: “10 yaşındaydım, Atatürk Fevzipaşa Garı’na geldi. Boyum yetmeyince bir taşın üzerine çıkıp vagonun penceresindeki Atatürk’ü gördüm. Sarı saçı, mavi gözleri ile etrafa bakıp insanları selamlıyordu.”

“Gar, çok kalabalık olduğu için trenden inmedi. Tren, 2 saat kadar kaldıktan sonra acı bir siren çalarak hareket etti. Bugünlerimizi Atatürk’e borçluyuz, Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.” (DHA)



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