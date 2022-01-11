12 yaşındaki çocuk, tüm dahileri solladı

Birmingham'da yaşayan 12 yaşındaki Daniel Yang, 25 dakikalık bir zaman sınırı içinde çözülmesi gereken 35 problemden oluşan bir IQ testi olan Mensa testinde en yüksek notları aldı.

Sozcu.com.tr

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İngilizce konuşmayı ancak beş yıl önce İngiltere’ye taşındığında öğrenen Yang, ABD başkanları ve hatta Albert Einstein da dahil olmak üzere dünyanın gelmiş geçmiş en parlak zihinlerinden çok daha zeki çıktı.

12 yaşındaki Daniel Yang, 25 dakikalık bir zaman sınırı içinde çözülmesi gereken 35 problemden oluşan bir IQ mücadelesi olan Mensa testinde en yüksek notları aldı.

Çin’den İngiltere’ye taşınan Yang, The Sun’a şunları söyledi: “İngilizce konuşamıyordum ve kendimi biraz dışlanmış hissettim. Yerleşmem gerçekten uzun zaman aldı ama şimdi seviyorum. Okuyorum ve çok çalışıyorum. Sonuçlarım geldiğinde çok mutlu oldum. Çok özel hissettiriyor. Matematiği, problem çözmeyi ve kelime testlerini çok seviyorum. Harikalar. Kendimi test etmeyi ve böyle şeyler yapmayı seviyorum. Çok gurur duyuyorum. Bu büyük bir başarı. Başka çocukların testi tamamladığını ancak benimle aynı notları alamadığını gördüm.”

OXFORD’A GİTMEYİ HAYAL EDİYOR

Daniel’in 40 yaşındaki işletme müdürü babası, “Gerçekten gururlu ebeveynleriz. Bu harika. O bir dahi” dedi.

Yang’in sonucu; IQ’su sırasıyla 128, 160 ve 137 puanları olan Abraham Lincoln, Ben Franklin ve Bill Clinton’ınkini aşmış durumda. Yang’in hayallerinde ise Oxford’a gitmek var.

Yang gibi, gelmiş geçmiş en dahi kişileri geçen12 yaşındaki Barnaby Swinburn, geçen yıl aralık ayında toplam 162 puanla 18 yaş altı için mümkün olan en yüksek puanı almıştı.

Einstein’ın IQ’sunun 160 olduğuna inanılıyor, bu da Barnaby’nin tüm zamanların en büyük fizikçilerinden birini yendiği anlamına geliyor.

Annesi Ghislaine, Bristol Live’a şunları söylemişti: “Akıllı olduğunu biliyordum, ancak kendini daha fazla anlamak istediğine karar verdi, bu yüzden teste girdi. Bir programcı olmak istiyor. Zaten üniversite programlarına bakıyor ve Oxford’a gitmek istiyor.”

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