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12 yaşındaki Haddon Haste en hızlı Lego rekoruyla Guinnes’te

Amerika'da yaşayan 12 yaşındaki Haddon Haste, Lego Star Wars Millennium Falcon Mikro Savaşçısı'nı 1 dakika 59.72 saniyede bir araya getirmeyi başardı. Haste bu başarısıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Güncellenme: 16:58, 03/02/2021
Haberler Yaşam
12 yaşındaki Haddon Haste en hızlı Lego rekoruyla Guinnes’te

ABD’nin Kentucky kentindeki Louisville’de yaşayan 12 yaşındaki Haddon Haste, binlerce parçaya ayrılmış Lego Star Wars Millennium Falcon mikro dövüşçüsünü kısa sürede birleştirerek, bir rekora imza attı.

Haste, 94 parçalık setle Star Wars Millennium Falcon Mikro Savaşçıs’ını 1 dakika 59.72 saniyede bir araya getirdi.

Haste bu başarısıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

“BAŞARABİLDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

Haste, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Karantina döneminde herkes evdeyken, can sıkıntısı nedeniyle bir şeyler yapmak istedim. Daha doğrusu bir rekora göz diktim.”

“Hızlı lego parçalarını birleştirmek için çalıştım. Sonunda o gün geldiğinde hünerimi gösterdim. Ve başarabildiğim için çok mutluyum.” (DHA)

Yayınlanma Tarihi:16:54,