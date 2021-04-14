120 yıllık bina anılarıyla yok oldu

Osmangazi ilçesi Yahşibey Mahallesi, Yahşibey Caddesinde surların arasında kalan 120 yıllık ahşap binada, dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Komşuları, bu sırada evde bulunmayan Gülten S.yi arayıp, haber verdi. Gelen Gülten S., alevler içindeki evini görünce sinir krizi geçirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayvansever Gülten S.’nin evinde baktığı 13 kedi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, çok sayıda kedi ise öldü. Kedileri kurtarma çalışması sırasında binadan kopan parçalar, bir itfaiye erinin üzerine düştü. İtfaiye eri ekip arkadaşlarının yardımıyla kazayı yara almadan atlattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.



GERİYE KALANLAR YIKILDI

Osmangazi Belediyesi ekipleri, büyük zarar gören binanın kalıntılarının yıkılma tehlikesine karşı çalışma başlattı. Sabah saatlerinde gelen ekipler, iş makineleriyle binanın kontrollü yıkımını gerçekleştirdi.

(İHA)