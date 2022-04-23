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1200 metre yükseklikte Türk bayrağı açtılar

Fethiye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yamaç paraşütü pilotları, 1200 metre yükseklikte Türk bayrağı açtı.

Yayınlanma: 15:08 - 23 Nisan 2022 Güncellenme:
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1200 metre yükseklikte Türk bayrağı açtılar

TBMM’nin kuruluşunun 102. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak isteyen yamaç paraşütü pilotları gökyüzünde Türk bayrağını dalgalandırdı.

Fethiye Babadağ 1200 pistinden havalanarak single ve tandem uçuşu yapan bazı pilotlar uçuş esnasında Ölüdeniz üzerinde Türk bayrağı açarak 23 Nisan’ı kutladı.

Ölüdeniz üzerinde açılan Türk bayrakları güzel görüntüler oluşturdu. (İHA)

Çocuk TBMM Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı