13 bin kilometre yol aştı! 7 milyon TL’lik güvercin itlaf edilecek

Avustralya’da yetkililer aldığı kararla bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. ABD’den yola çıkarak Pasifik Okyanusu’nu aşan yarış güvercini Avustralya’ya ulaştı.

26 Aralık’ta Kevin Celli-Bird, evinin arka bahçesine gelen ve çok bitkin halde bir yarış güvercini buldu. Celli-Bird, güvercinin ayağında 29 Ekim 2020 tarihli ABD’nin Oregon eyaletinde düzenlenen bir yarışa ait sıra numarası olduğunu fark etti.

GIDA GÜVENLİĞİ VE CORONA GEREKÇESİ

Avustralya basınında ilgi gören güvercin, yetkililerin dikkatini çekti. Avustralya basını söz konusu güvercinin 500-750 bin euro (4.4 – 7 milyon TL) değerinde olduğunu yazdı.

Tarım Bakanlığı, güvercinin ülkede kalmamaması gerektiğini ifade ederek, Avustralya’nın gıda güvenliği, yabani kuş popülasyonunu tehlikeye atabileceği ve corona riski taşıdığı gerekçesiyle itlaf edilmesi gerektiğini söyledi. (DHA)