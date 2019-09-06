13 bin kiraz ve vişne ağacı susuzluktan kuruyor

Türkiye'nin önemli kiraz ve vişne üretim merkezlerinden biri olan Yeşilçiftlik beldesinde, 13 bin kiraz ve vişne ağacı bulanan bir bahçeye sulama kooperatifi tarafından su verilmemesi nedeniyle binlerce ağaç kurumaya başladı. Kiraz ve vişne ağaçlarının bulunduğu modern bahçelerin işletmecisi Ziraat Mühendisi Ferhat Yaman'ın iddialarına göre 21 Temmuz 2019 günü herhangi bir borcunun olmamasına rağmen Yeşilçiftlik Sulama Kooperatifi tarafından bahçenin suları kesildi.

“AĞAÇLARIM KURUYOR”

265 dekar bir alanda kiraz ve vişne üretimi yaptığını belirten Ziraat Mühendisi Ferhat Yaman, binlerce ağacın kuruma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Yaman, “Yaklaşık 13 bin adet ağacım var. 10 yıldır bu bölgede üretim yapıyorum. Bir ay boyunca ortalama ben 100 işçiye istihdam sağlıyorum. Sezonda da bunun dışında bahçemde çalışan insanlar var 21 Temmuz günü Sulama Kooperatifinin bir mesajıyla borcum olduğu söylenerek borcum olmadığı halde bahçelerimin suları kesildi. Yaklaşık 1,5 aydır ağaçlarıma su veremiyorum. Ağaçlarım kuruyor. Mağdurum ve bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundum, CİMER'e yazı yazdım, bakanlık yetkilileriyle görüştüm, Tarım İlçe Müdürlüğündeki yetkililerle görüştüm. Fakat süreç çok yavaş ilerliyor, ağaçlarımda kurumalar başladı. İçim acıyor, çözüm üretilmesi için yetkililerden yardım bekliyorum. Mağdurum” diye konuştu.

(İHA)