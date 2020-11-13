13 kadını katleden seri katil Sutcliffe coronadan öldü

İngiltere'de 13 kadını öldüren seri katil Peter Sutcliffe, sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İngiltere Cezaevi Servisi tarafından yapılan açıklamada, “Yorkshire Ripper” olarak bilinen 74 yaşındaki Sutcliffe'in, sağlık sorunları ve corona virüsü test sonucunun pozitif çıkması sonrası tedavi altına alındığı belirtildi.
Corona nedeniyle öldüğü düşünülen Sutcliffe'in kesin ölüm nedeni Adli Tıp’ın incelemesinden sonra belli olacak. Seri katil Sutcliffe, İngiltere'de 1975 ve 1980 yılları arasında 13 kadını öldürmesinin ardından “Yorkshire Ripper” takma adını almıştı.
Sutcliffe, 1981 yılında yakalanmasının ardından müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı, fakat sağlık sorunları nedeniyle Broadmoor hastanesine kaldırılmıştı. Sutcliffe, 2016 yılında sağlık durumunun tutukluluğuna engel olmadığı raporunu almasının ardından Frankland cezaevine gönderilmişti. (İHA)